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Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: РИА Новости



«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — цитирует президента РБК.



«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес», — продолжил Путин.



Он обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и «идти домой». Те, кто это сделают, смогут «беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться в своим семья».



«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин получил согласие от Совета Федерации на обращение о разрешении использовать российскую армию за рубежом, включая ДНР и ЛНР.

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