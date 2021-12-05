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В России и мире

Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

24.02.2022 07:03|ПсковКомментариев: 3

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: РИА Новости
 

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — цитирует президента РБК.


«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес», — продолжил Путин.

Он обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и «идти домой». Те, кто это сделают, смогут «беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться в своим семья».

«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин получил согласие от Совета Федерации на обращение о разрешении использовать российскую армию за рубежом, включая ДНР и ЛНР. 

Вчера, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Напомним, 22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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