Политика

Андрей Турчак: «Единая Россия» направит бригады специалистов для помощи Донбассу

«Единая Россия» направит волонтерские бригады из различных специалистов для помощи Донбассу, сообщает телеграм-канал партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Ранее партия направила бригады врачей для помощи местным медикам. Сейчас в ЛДНР востребованы не только медики, но и строители, дорожные рабочие, энергетики.

«Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады», - сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями «Единой России».

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.