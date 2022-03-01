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«Единая Россия» направит волонтеров в ДНР и ЛНР в ближайшие дни — Андрей Турчак

«Единая Россия» направит волонтеров в ДНР и ЛНР в ближайшие дни. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время пресс-подхода в Пскове 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» с первых дней занята оказанием помощи беженцам. «ПВР (пункты временного размещения — ред.) начали открывать в Ростовской области, дальше - и в других регионах. На сегодняшний день эвакуация с территории Донецкой и Луганской республик завершена. Поэтому мы сейчас переориентируем гуманитарную помощь на территорию двух республик и разворачиваем работу волонтерских центров там», - отметил он.

По его словам, в ближайшее время сформируют бригады парламентариев, в том числе депутатов Госдумы, у которых есть медицинское образование. «Понимаем, что необходимо сохранить оказание первой медицинской помощи. Мы сейчас не говорим о работе этих групп на линии фронта. Мы говорим об их работе на территории Донецка и Луганска. Сейчас донецкие и луганские республиканские больницы оказались без достаточного количества узких специалистов», - сказал Андрей Турчак.

«Требуется еще гуманитарная помощь, вещи первой необходимости, требуются строительные материалы - рубероид, шифер, гвозди, фанера, - продолжил он. - Действительно, разрушения жилого сектора большие, требуется восстановить тепловой контур, и наши бригады будут помогать службам обеспечения этих городов, жилищно-коммунального хозяйства максимально быстро возвращаться к мирной жизни. На этом мы сейчас сосредоточены. Мы планируем направить до 500 волонтеров в две республики, в два центра - Донецк и Луганск. В первую очередь они будут работать там. И, я думаю, в ближайшее время они выдвинутся на точку», - сообщил Андрей Турчак.

Он напомнил, что был объявлен целевой сбор денежных средств. «На них будут закупаться лекарства, потому что лекарств сейчас не хватает. И, опять же, мы говорим не о перевязочном материале, не о шовном материале для работы в госпиталях на передовой. Мы говорим именно о плановой медицинской помощи, которая не должна прекращаться в настоящее время», - подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации.

Андрей Турчак рассказал, что сегодня все беженцы размещены в ПВР, более 120 тысяч человек прибыли на территорию РФ. «Я сам лично смотрел несколько пунктов в Ростовской области, смотрел условия размещения. Как правило, это пансионаты. Большая часть (постояльцев - ред.) - это дети, поэтому важно было организовать учебный процесс и знать, что ребята с понедельника в регионах, куда они прибыли, пошли в школы. Для детей детсадовского возраста развернуты детские комнаты с игрушками, книжками, подгузниками и всем необходимым. Но они рассчитывают, что смогут как можно скорее вернуться на Родину», - добавил он.

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Напомним, сегодня, 1 марта, Андрей Турчак принял участие в памятных мероприятиях в Пскове, посвященных подвигу 6-й роты.