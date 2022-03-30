Политика

Александр Братчиков: Мы не дадим «червю национализма» снова поселиться рядом с нами

Россия не даст «червю национализма» снова поселится рядом с ее границами. Об этом заявил вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политики Александр Братчиков, выступая на сессии областного Собрания 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня я хотел бы поговорить о том, что сейчас волнует каждого из нас. О том, что происходит в нашей стране и за ее границами. Как всем известно, уже больше месяца на территории Украины идет специальная операция Вооруженных сил Российской Федерации. Наш президент – Владимир Владимирович Путин – принял очень сложное решение, которое вызвало множество критики как в его адрес, так и в адрес всей страны, всего российского народа. Но, как истинный стратег и опытный политик, президент взял на себя ответственность, потому что так не могло больше продолжаться», – сказал он.

Александр Братчиков подчеркнул, что невозможно было уже смотреть, как люди на территории Донбасса на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду.

«Поэтому цель операции обозначена очень четко и понятно: демилитаризация и денацификация братской Украины, – продолжил он. – Это, прежде всего, вопрос национальной безопасности. Да, любые военные действия – это людская трагедия, причем трагедия для обеих сторон. Но как быстро все забыли о событиях Великой Отечественной войны, о преступлениях, совершенных именно нацистами и, в том числе, украинскими. Советский народ понес самые страшные потери – более 20 миллионов человек. Это нам еще очень близко, ведь наши деды воевали и гибли, наши бабушки вытаскивали раненых с поля боя, а потом – все вместе – поднимали страну с колен. И мы не дадим этому повториться, не дадим этому "червю национализма" снова поселиться рядом с нами. Поэтому Фракция

"Единой России" Псковского областного Собрания депутатов единогласно поддерживает решение президента. Партия "Единая Россия" активно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи на освобожденные от нацизма территории Украины».

«Да, сейчас к стране применен максимальный пакет санкций, чтобы дестабилизировать нашу экономику. Но сегодня мы готовы достойно их принять! С 2008 года в России реализуется целый ряд национальных проектов в области здравоохранения, образования, культуры, демографии, цифровой экономики, строительства, предпринимательства и поддержки занятости населения. Экономика страны готова перестроиться и обеспечивать граждан страны всем необходимым за счет собственных ресурсов», – подчеркнул вице-спикер.

Обращаясь к жителям Псковской области, Александр Братчиков призвал их не паниковать. «Товары с полок в магазинах исчезают не потому, что их нет, а потому что они не успевают поступать. Это все искусственно разгоняет инфляцию, ведь продавцы, крупные торговые сети успешно этим пользуются, решив подзаработать на страхе людей. Но об алчности продавцов нужно говорить отдельно, сейчас же хочу обратить внимание на другое», – сказал он.

По его словам, в Псковской области уже начали подготовку к весенне-посевным работам в штатном режиме. На поддержку хлебопекарных предприятий выделены лимиты в объеме 17 млн рублей. Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию хлебопекарной продукции. Для фермерских хозяйств разработаны меры льготного кредитования по ставке не более 5%, предусмотрены субсидии в размере 13,3 млн предприятиям, занимающимся переработкой молока. Возобновлена программа поддержки системообразующих организаций, которая действовала в 2020 году в связи с коронавирусом, она включает государственные гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых.

Вице-спикер обратил внимание на то, что до конца года не будет браться пошлина за выдачу и продление любых лицензий и внесение изменений в их реестр, а также отменены все проверки.

Для малого и среднего бизнеса возобновлена программа льготного кредитования, в рамках которой предприниматели приоритетных отраслей (образование, культура, спорт, туризм, научная и техническая деятельность, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов) смогут получить льготные кредиты по ставке не более 8,5%.

«Это далеко не все меры по поддержке экономической ситуации в Псковской области. Да, я сейчас не говорю, что всё пройдет легко и незаметно, где-то придется подзатянуть пояса, но основными продуктами питания, такими как хлеб, овощи, молоко, мясо, Псковская область будет обеспечена в достаточном объеме. Да, бананы в Пскове не растут, но, если хорошо подумать, можно и с этим наверняка что-то решить. Самое важное, что хочу отметить: кризис – это всегда толчок к развитию! Сейчас – самое время для новых возможностей и реализации идей. Сразу скажу отдельное спасибо и приведу в пример нашего коллегу Юрия Юрьевича Сорокина и его предприятие "Псков-Полимер", бренд Нордман - один из первых, кто сразу подстроился и принял вызов, запустив линейку детской верхней одежды. С импортозамещением прекрасно справляются и другие псковские предприятия, это хорошо заметно особенно с 2014 года. Качественные, вкусные сыры делают, например, Кабош и греческая сыроварня в Пскове. Столбушинский продукт знают и любят далеко за пределами области, мужские костюмы Трувор фабрики «Славянка» носят и в Санкт-Петербурге, и в Москве», – продолжил он.

Александр Братчиков подчеркнул, что сейчас российский народ сплотился. «Это наша отличительная черта – в самых сложных ситуациях, несмотря ни на что, на какие-то прошлые разногласия и недовольства, мы умеем объединяться и побеждать. Вместе. Честно. С высоко поднятой головой. Как говорил император Александр III Миротворец: "У России есть только два союзника: ее армия и флот"», – резюмировал он.