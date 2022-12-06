Политика

Александр Козловский раскритиковал не поддержавших федеральный бюджет коллег по Госдуме

Не поддержавших федеральный бюджет коллег раскритиковал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, что в такой сложный период, в период экономического кризиса, изоляции, с которой мы столкнулись, противоборства с Европой, с Америкой, – все-таки здесь должна быть такая некая консолидация. Я ожидал, что эти партии – "Справедливая Россия", коммунисты – все-таки поддержат бюджет. Но, к сожалению, они не проголосовали за него», – сообщил депутат.

Он отметил, что они не проголосовали за те изменения и за те проекты, которые в этом бюджете заложены: за догазификацию, за капремонт школ, и за серьезные и значимые для регионов проекты, как, например, создание международного детского центра в Печорах.

«Я, однозначно, их не понимаю. Можно заниматься политесом, высказывать свою точку зрения. Это никто не запрещает, работа идет в комитетах в рамках заседаний Государственной Думы. Но голосование за такой серьезный и основной документ, по которому будет жить страна в следующем году и следующие три года, за него надо было голосовать. И уже в последующем с этим бюджетом работать, помогать регионам его реализовывать», – добавил гость студии.