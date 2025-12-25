Александр Котов о работе парламента, выборах и кадровых решениях губернатора

Уровень политической дискуссии в Псковском областном Собрании депутатов часто становится темой для обсуждения в публичном поле. На вопросы о том, почему дебаты на сессиях стали короче и спокойнее, чем в 90-е, и кто виноват в том, что оппозиция иногда ограничивается формальными запросами, а не живой полемикой, ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет».

— Александр Алексеевич, учитывая ваш большой опыт, как вы оцениваете нынешний уровень политической дискуссии и конкуренции в областном Собрании? (Вопрос задал радиослушатель).

— Этот вопрос мне задают постоянно. Возможно, мне как председателю стоит самому начать моделировать эту дискуссию, выступая в роли ее режиссера. В силу того, что я человек эмоциональный, я неравнодушно в подобные дебаты вступаю. Но вопрос в том, что дебатов практически нет. У нас есть депутаты от оппозиционных партий, и у них самих разные точки зрения — от правых демократов «Яблока» до левых коммунистов, и я уже не говорю о том, что все они объединены жгучим желанием покритиковать власть. Пусть дискутируют и между собой. У нас прямая трансляция сессий, можно убедиться, что никто никому рот не затыкает. Есть парламентский час, «10-минутки гнева», чтобы высказать все о власти, конечно, в корректной форме. Но бывает иначе. Инициатором парламентского часа выступает оппозиция, а потом ее же депутаты сидят в телефонах, не задают вопросов, вносят проект постановления «принять к сведению». Зачем? На фракции «Единой России» я всегда говорю: уважаемые коллеги, не стесняйтесь, вступайте в диалог с оппозицией. Но вступать-то, порой, не с кем.

— Почему с каждым созывом градус политической дискуссии падает? В 90-е и 2000-е сессии длились до ночи, были жаркие споры, а сейчас — за пару часов, все гладко.

— Смотрите, чтобы вести содержательную дискуссию и не оказаться в неловком положении, нужно глубоко вникать в вопрос. Основная причина, на мой взгляд, в отсутствии такого желания или тщательной подготовки. Ведь задавать вопрос по бюджету губернатору или министру финансов, не изучив документ, рискованно — можно прослыть некомпетентным человеком. Возможность высказаться есть у всех. Критику я никогда не пресекаю, только могу сделать замечание, если используются некорректные выражения. И, конечно, буду протестовать, если начнут кидаться стаканами. Но, думаю, одного такого случая хватит на все последующие годы. Моя задача, как председателя, — организовать заседание и провести его в соответствии с регламентом. А так - пожалуйста, высказывайтесь в любой форме: парламентский час, «10-минутки», пять минут на выступление в рамках обсуждения законопроектов — этого вполне достаточно, чтобы высказать позицию и «заклеймить позором власть».

— Не могу не спросить о кадровых перестановках. Ушел министр образования, были вопросы по строительству школ. Как вы считаете, насколько кадровые замены взаимосвязаны с качеством работы? И почему депутаты редко дают публичную оценку чиновникам, которые, возможно, недоработали?

— Кадровые решения — исключительное полномочие губернатора. Мое мнение — глава региона должен сам подбирать команду, сам должен проводить эту кадровую политику, и не только касающуюся уровня министров, но и заместителей, которые у него работают. С учетом того, что губернатор ежегодно отчитывается перед Собранием, мы можем спросить о работе правительства в целом. В этом смысле у нас четко все полномочия разделены. Если чиновник не справился с обязательствами, об этом, конечно, можно сказать публично, но только будучи абсолютно уверенным в его персональной вине. Возьмем историю со школой: если ее не достроили из-за системных срывов подрядчика, винить только министра образования было бы в корне неверно.

— Готовятся ли партии к выборам в новый созыв?

—Те политические партии, которые рассчитывают на серьезную борьбу, уже должны начинать. «Единая Россия» занимается подбором кандидатов, впереди предварительное голосование. При поддержке партии в избирательной кампании будут участвовать ветераны специальной военной операции. И, прежде всего, мы будем смотреть участников программы «Герои земли Псковской». Это достойные люди, которые хотят не просто попробовать свои «политические силы», а стать депутатами с конкретным результатом. Мы будем им помогать, как с точки зрения партийной, так и с точки зрения работы законодательного Собрания.

Беседовал Максим Костиков