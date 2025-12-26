Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2025. Итоги проекта

Псковская Лента Новостей представляет ежегодный, восьмой по счету, рейтинг влиятельности псковских политиков, чиновников, депутатов, бизнесменов, общественных лидеров, деятелей культуры и искусства, а также представителей иных сфер. Напомним, этой работой мы занимаемся вместе с экспертным сообществом Псковской области с 2018-го: ежегодно проводим масштабные исследования с тем, чтобы сделать нашу политику более открытой, публичной и понятной людям. ПЛН не просто составляет рейтинг на основе оценок сотен экспертов, но фиксирует важнейшие изменения и тренды в общественно-политической жизни. Вот и сегодня, прежде чем представить свежую версию списка, отметим ряд тенденций и закономерностей, выявленных по результатам исследования.

Стабильность как фактор времени

Отличительной особенностью рейтинга-2025 является относительно невысокий уровень ротации наиболее влиятельных персон. Если в прежние годы этот показатель составлял по итогам исследования 12-15%, не говоря уже про рекордные 20 процентов, то в этом году из списка выбыли всего 6 человек. Соответственно, столько же персон вошли в сотню. В целом, анализируя список, мы отмечаем минимальное число значительных перемещений внутри списка, прежде всего - в его верхней части. С чем это связано? Одной из причин является тот факт, что в 2025 году на территории Псковской области не было крупных избирательных кампаний областного и федерального уровней, а как мы знаем, именно такие выборы приводят к изменениям в «высшей лиге» региональной политики. Что касается заключительного этапа муниципальной реформы, а также выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и назначения глав новых муниципальных округов - это, очевидно, не те процессы, которые могли бы серьезно повлиять на ситуацию в сотне самых влиятельных персон.

Во-вторых, никаких значительных пертурбаций не происходило в правительстве Псковской области. Напомним, что подошел к «экватору» второй срок действующего губернатора. Как показывает практика, в отличие от периодов смены высшего должностного лица, от которого зависит вся конфигурация власти в регионе, и стартового этапа его работы, второй срок обычно сопровождается значительно меньшим количеством изменений. Вот и сейчас правительство региона и в целом властная вертикаль в Псковской области работают в плановом режиме, тем более, что принципиально новых вызовов, меняющих всё вокруг и сопоставимых с теми, что появились в ковидном 2020-м или с началом СВО в 2022-м, - в этом году не было. Изменения носят не массовый, а точечный характер. Это не более чем донастройка властного механизма, что мы и наблюдали в 2025-м, например, при смене руководства регионального министерства образования.

В-третьих, как отмечают представители и власти, и оппозиции, общественно-политическая ситуация достаточно стабильна (понятно, что в условиях военной мобилизации и в стране в целом, и в регионе в частности власть не идет на какие-либо кардинальные изменения). Об этом свидетельствует и консенсус, сохраняющийся как в Государственной Думе, так и в Псковском областном Собрании депутатов, примером чему - ситуация, при которой оппозиция второй год подряд не голосует «против» при принятии бюджета. Как говорят ее лидеры, «сейчас, в это непростое время, не время раскачивать общую лодку».

Если в прошлом году уход из региона митрополита Тихона и экс-губернатора Андрея Турчака привел к заметным перестановкам в верхней части рейтинга, то в 2025-м ничего подобного в общественно-политической жизни области не произошло. Закономерно, что привлеченные нами к работе эксперты сделали вывод о стабильности, как одной из основных тенденций этого года.

Что касается постоянных участников списка-100, то более двадцати процентов из них, в том числе многие из лидеров (губернатор Михаил Ведерников, спикер регионального парламента Александр Котов, депутат Госдумы Александр Козловский, начальник УФСБ Виктор Швырев, глава Пскова Борис Елкин и другие), сохранили прошлогодние позиции.

Не произошло в этом году и серьезных ротаций в руководстве региональных управлений силовых ведомств. А как мы неоднократно отмечали в прошлые годы, силовики наряду с первыми лицами органов государственной власти являются, по мнению экспертов, наиболее влиятельными фигурами. Вместе с руководителями Псковской области они «оккупировали» верхушку списка и достигли максимума.

По итогам 2025-го практически все из них сохранили свои позиции, а некоторые - как, например, прокурор Псковской области Андрей Мошков или руководитель регионального следственного управления СК России Петр Крупеня - даже улучшили показатели.

Восходящий тренд также зафиксирован у главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова, который может служить примером для большинства «федералов» в плане открытости во взаимоотношениях со СМИ и готовности дать комментарии по актуальным темам общественно-политической и социально-экономической жизни.

Перемена в лицах

Тем не менее год от года список самых влиятельных персон меняется.

Если сравнить нынешнюю версию с самой первой, сформированной по итогам 2018-го, то нетрудно убедиться: за годы реализации нашего проекта состав участников обновился более чем наполовину (54%).

Изменения происходят регулярно, одни теряют влияние, другие наоборот набирают очки, и 2025-й в этом смысле не стал исключением. В списке появились новые персоны.

Самое стремительное восхождение совершил председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Он впервые вошел в рейтинг и сходу поднялся на 52-е место. Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН в течение года, с приходом на пост председателя общественной организации нового руководителя псковское отделение ДР стало активным, заметным в публичном пространстве и открытым для СМИ. Как известно, у нас есть много общественных организаций, во главе их находятся известные личности, однако значительная часть из них не ведет активной деятельности. А тут - появился новый руководитель, и сразу организация стала активно работать. Закономерно, что и федеральном рейтинге отделений общероссийского объединения предпринимателей псковичи всего за полгода совершили настоящий прорыв - ни много ни мало на 50 позиций, в верхнюю часть рейтинга.

Заметный рост по итогам 2025-го продемонстрировала и министр культуры Псковской области Илианна Петрова, поднявшаяся из-за пределов сотни на 53-ю позицию. Так эксперты оценили работу главы ведомства, благодаря которой культурная жизнь региона насыщена яркими событиями.

Ставший в 2025 году депутатом Псковской городской Думы бизнесмен Антон Мороз также впервые вошел в рейтинг и занял 58-е место. Появившись в регионе весной, он сразу взял резкий старт. В сентябре победил на выборах в Псковскую гордуму по третьему округу, а уже в ноябре был избран в состав президиума регионального политсовета «Единой России» - таким образом, вошел в региональную политическую элиту. После выборов он не снизил активности в регионе, что свидетельствует о наличии дальнейших политических планов и амбиций.

Говоря о тех, кто вошел в сотню самых влиятельных, отметим возвращение в рейтинг псковского предпринимателя Николая Загоруя (72), для которого 2025-й ознаменовался серьезным событием - открытием пятизвездочного гостиничного комплекса «Квартал Мейера» и включение в список директора Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталии Дубровской (83).

Также в топ-100 впервые вошел временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев (75). Здесь мы фиксируем изменение тональности сообщений об опорном вузе, произошедшее при новом руководителе. Позитивные инфоповоды пришли на смену прежнему негативу.

Самый громкий коррупционный процесс этого года в Псковской области - дело экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

Весной она была задержана по подозрению в совершении ряда преступлений, многие месяцы провела в следственном изоляторе и лишь недавно, неожиданно для многих, была отпущена из СИЗО под домашний арест. Дело Натальи Ильиной имело большой общественный резонанс, широко освещалось в СМИ и стало для бывшего руководителя университета настоящим крахом. Неудивительно, что экс-ректор ведущего вуза нашего региона, на протяжении многих лет входившая в верхнюю часть списка самых влиятельных персон Псковской области (в прошлом году она занимала 36-е место), по итогам 2025 года выбыла из сотни.

Покинули регион и список самых влиятельных персон Псковской области два теперь уже бывших представителя органов исполнительной власти. И если оставивший весной пост первого заместителя губернатора - куратора представительства Псковской области в Москве Денис Салий (32-е место в прошлогоднем рейтинге) «ушел по-английски», то расставание с министром образования Андреем Ермаковым (75) проходило на фоне негатива по поводу срыва строительства школ.

Также покинули список 100 самых влиятельных глава Красногородского муниципального округа, экс-руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская (86), великолукский бизнесмен, депутат городской Думы Денис Мунштуков (90) и недолго пробывший главой Гдовского района Иван Мешков (97). Нетрудно заметить, что большинство выбывших из рейтинга в этом году утратили высокие должности и свое прежнее положение.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Внутри списка 100 самых влиятельных персон Псковской области по итогам 2025 года произошли многочисленные перемещения, во многих случаях на 1-2 позиции вверх или вниз.

Из 94 человек, чьи имена присутствовали в прошлогодней версии рейтинга, 21 сохранил прежние позиции, 39 поднялись вверх, а 34 заняли более низкие места.

Среди тех, кто «пошел в рост», отметим прежде всего, группу заместителей губернатора (Вера Емельянова, Ольга Тимофеева, Нинель Салагаева) и руководителей структурных подразделений правительства области (это успешно справившаяся с реформой МСУ начальник управления муниципального развития Елена Тимашова, министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов, начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов, министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, уже упомянутая глава министерства культуры Илианна Петрова и другие).

По мнению экспертов, значительно возрос уровень влияния митрополита Псковского и Порховского Матфея (переместился с 23-го на 15-е место). Владыка активно ведет работу в различных направлениях, проводит много встреч с руководством региона, представителями культуры, средств массовой информации и других сфер, налаживая с ними диалог, а также занимается просветительской деятельностью. РПЦ в Псковской области реализует совместные проекты с правительством области, ПсковГУ, партией «Единая Россия».

Закономерно, что митрополит укрепил позиции и вошел в число 15 наиболее влиятельных персон Псковской области.

Сложнее ситуация у псковской политической оппозиции. К сожалению, здесь мы не видим особой активности и положительной динамики, что показали муниципальные выборы-2025. Надеемся, что выборы следующего года, когда речь будет идти о депутатских местах самих лидеров оппозиции, сподвигнет их на более активные действия.

Тем не менее ряд руководителей региональных отделений партий продемонстрировали в уходящем году положительную динамику, в их числе - председатель псковского отделения «Справедливой России», депутат областного Собрания Олег Брячак.

В прошлые годы мы фиксировали постепенное снижение позиций эсера, что было обусловлено его пассивностью, однако в 2025-м он отыграл потерянные очки и поднялся с 58-го на 47-е место. Многие эксперты в 2025-м отметили активизацию политической деятельности лидера псковского отделения СР, пролонгировавшего свои полномочия на посту руководителя отделения партии и вернувшего былую остроту в своих публичных выступлениях (отметим, что он выступал едва ли не единственным последовательным критиком Андрея Ермакова, в этом году ушедшего в отставку). В целом на общем фоне пассивной псковской оппозиции эсер выглядел достаточно заметно.

Помимо него, восходящий тренд отмечен экспертами и у проведшего достаточно яркую муниципальную кампанию и принимавшего в Пскове лидера ЛДПР Леонида Слуцкого регионального координатора партии Антона Минакова (поднялся с 43-й на 42-ю строчку), а также у всё более уверенно выглядящего в кресле руководителя псковского «Яблока» Артура Гайдука (с 93-й на 88-ю) и других партийных лидеров.

Вместе с тем позиции некоторых их коллег ухудшились. Так, ранее внесенный Минюстом в реестр иноагентов, а в 2025-м арестованный в рамках третьего уголовного дела и включенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* опустился с 88-го на 96-е место. В условиях продолжающегося кризиса в областном отделении коммунистической партии и непрекращающихся там конфликтов скатился сразу на 10 позиций первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко (с 46-й на 56-ю), и это наихудшая позиция руководителя областного отделения партии. Отметим, что ныне персек обкома - едва ли не единственный представитель КПРФ в списке. Даже не верится, что всего несколько лет назад коммунистов в сотне было аж пятеро. Но всего за несколько лет вылетели все - и те, кто остается в партии, и те, кто покинул ее ряды в знак несогласия с действиями руководства обкома. Всё это лишний раз показывает деградацию КПРФ в нашем регионе.

Как свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, постепенно ослабевает степень влияния ранее покинувших регион экс-участников т. н. «псковского триумвирата» - митрополита Тихона (переместился с 25-го на 30-е место) и бывшего псковского губернатора, экс-сенатора от региона Андрея Турчака (с 41-го на 57-е). Одновременно теряют позиции и связанные с ними фигуры.

По итогам 2025 года эксперты вновь зафиксировали снижение степени влиятельности представителей прежних региональных элит - тех, кто в былые времена «делали погоду» в псковской политике, а пришел в нее еще в 1990-е или начале 2000-х (все они многие годы занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области).

Так, например, экс-губернатор, ныне генеральный директор крупной российской компании «Портовый альянс» Михаил Кузнецов переместился с 59-й на 63-ю позицию, экс-депутат областного Собрания, бизнесмен Игорь Савицкий - с 62-й на 74-ю, региональный парламентарий, бывший депутат Государственной Думы Виктор Антонов - с 72-й на 78-ю. Достаточно символично в этом отношении выглядит последнее, сотое место некогда всесильного экс-зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов, «опального олигарха» Михаила Гавунаса, в 2025-м заочно приговоренного к 8,5 годам заключения по резонансному «делу о миллиарде».

Следует отметить, что как и прежде в рейтинге очевиден дисбаланс в сторону власть предержащих (прежде всего руководителей органов исполнительной власти) и членов «Единой России» по отношению к представителям всех иных сфер и политических объединений. По итогам 2025 года мы в очередной раз зафиксировали сохранение этой устойчивой тенденции.

Как и прежде едва ли не каждый пятый в списке сотрудник областного правительства или подведомственных ей организаций. Большинство - члены или сторонники партии власти.

Депутатский корпус хотя и составляет почти треть всего списка (30 человек - обладатели мандатов депутатов различного уровня, от окружных собраний до Госдумы), однако при этом влиятельны из них единицы. Исключение - председатель Псковского областного Собрания, один из самых авторитетных политиков региона Александр Котов, второй год подряд занимающий в рейтинге 2-е место. Многие отмечают, что спикер регионального парламента в 2025-м сумел укрепить свои позиции. По мнению экспертов, в следующем году он вновь войдет в число лидеров списка «Единой России» на выборах в областное Собрание депутатов и затем будет избран председателем на новый срок.

По результатам исследования мы в очередной раз вынуждены сделать выводы о сравнительно невысоком уровне влияния представителей псковского бизнеса (притом, что их в сотне немало), общественных деятелей и муниципальных глав. Влияние последних ослабевает все последние годы. Сильных и по-настоящему самостоятельных среди них практически не осталось (одно из немногих исключений - глава Великих Лук Николай Козловский, сохраняющий 11-е место в рейтинге), а после проведенной в Псковской области муниципальной реформы все они жестко встроены во властную вертикаль и подчинены команде губернатора. Тем не менее можно отметить присутствие в списке наиболее влиятельных персон Ивана Белугина, главы Локнянского округа, по итогам года ставшего лидером в рейтинге муниципальных образований региона, а также главы Псковского округа Натальи Федоровой.

Такими мы увидели основные закономерности и тенденции, а теперь представляем вашему вниманию долгожданный рейтинг!

Рейтинг - 2025

(Рядом с порядковыми номерами указаны позиции в прошлогоднем рейтинге и соответствующее изменение позиции участника рейтинга: стрелка вверх - повышение, стрелка вниз - понижение, знак равно - позиция не изменилась, правая колонка - балл участника).

В качестве пояснения к рейтингу по традиции напомним, что проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» реализуется в несколько этапов. На первом, в октябре 2025 года, мы собирали предложения от читателей ПЛН по кандидатурам для включения в список самых влиятельных персон. В результате был сформирован расширенный список (лонг-лист) претендентов. В дальнейшем члены рабочей группы вместе с представителями экспертного сообщества внимательно изучили все поступившие предложения и по итогам многочисленных консультаций составили список ста наиболее влиятельных персон. После этого проводилось анкетирование экспертов. В нем участвовали представители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители предприятий, предприниматели, сотрудники общественных организаций и гражданские активисты, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, представители других сфер. Экспертам предлагалось оценить степень влиятельности политиков по пятибалльной шкале, где 5 - максимально сильное влияние, 4 - сильное влияние, 3 - среднее влияние, 2 - слабое влияние, 1 - незначительное влияние. В 2025-м, как и в прошлые годы, эксперты выражали свою позицию либо заполняя бумажные анкеты, либо в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Консолидированная оценка влиятельности участников проекта учитывалась при формировании итогового рейтинга, который сегодня мы представили вашему вниманию.

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет участников проекта и всех читателей с приближающимся Новым годом. По прогнозам экспертов, 2026-й - год большой парламентской кампании, выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов — наверняка приведет к заметным изменениям в рядах самых влиятельных персон, появлению среди них вновь избранных депутатов, в том числе участников СВО (а о намерении включить их в списки заявляют представители большинства партий). Вероятно, войдут в новую версию списка и представители иных сфер — те, кто ярко проявит себя в ближайшие 12 месяцев. Как и прежде, Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за событиями и процессами общественно-политической жизни, а в его конце следующего года продолжит многолетнюю традицию и сформирует новый рейтинг ста самых влиятельных персон Псковской области.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, Избирательная комиссия Псковской области, Псковское региональное отделение ЛДПР.

* Лев Шлосберг внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.