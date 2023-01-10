Политика

Лидер псковских коммунистов перечислил кандидатуры для участия в выборах губернатора-2023

Псковское региональное отделение КПРФ пока не определилось с кандидатом на выборы губернатора Псковской области, которые пройдут в 2023 году. На рассмотрении сейчас находятся кандидатуры нескольких политиков. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«До конца 2022 года мы принимали предложения по кандидатурам от наших местных отделений, кандидатуры уже заявлены. Далее кадровая комиссия областного комитета рассматривает заявки, затем бюро обкома определится с кандидатурой и после ее согласуют в центральном комитете», - рассказал о процедуре согласования кандидатуры на выборы губернатора Петр Алексеенко.

На данный момент в обкоме КПРФ рассматривают следующих кандидатов: