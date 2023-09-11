Политика

Выборы-2023: сбывшиеся прогнозы, раскрытая интрига и рекорды ДЭГ

Главные избирательные кампании этого года - губернаторская и муниципальные - завершены. Голоса подсчитаны, проценты названы, победители объявлены - приходит время подвести итоги и самих выборов, и посвященного им информационно-аналитического проекта Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с осени 2022-го мы внимательно отслеживали активность партийцев и потенциальных кандидатов, публиковали статьи, новости, комментарии, проводили в эфире радио «ПЛН FM» цикл круглых столов и дебатов. По многолетней традиции редакция информировала читателей и помогала им лучше разобраться в сути происходящего, а сегодня предлагает вашему вниманию заключительную публикацию проекта.

Результаты трехдневного голосования 8-10 сентября практически полностью подтвердили сделанные обозревателями ПЛН выводы и прогнозы. Это касается как общих характеристик кампании, прошедшей сравнительно спокойно и ровно, так и конкретных результатов.

Губернатором Псковской области на второй срок избран Михаил Ведерников, получивший поддержку 86,3% избирателей, принявших участие в голосовании. Действующий глава более чем на 15 процентов улучшил свой показатель в сравнении с 2018 годом (70,68%).

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Как мы отмечали ранее, высокий личный электоральный рейтинг являлся главным ресурсом губернатора, что позволило его команде при минимуме затрат на агитационно-пропагандистскую кампанию и фактически без привлечения иных ресурсов получить высокий результат. Вместе с тем отмечаем и работу политического блока региональной власти, не допустившего серьезных ошибок и контролировавшего ситуацию на всем протяжении выборной дистанции.

Фото: страница Петра Алексеенко в социальных сетях

Как известно, продолжительное время на губернаторских выборах присутствовала интрига относительно того, кто займет второе место - традиционно кандидат от КПРФ (Петр Алексеенко) или его сумеет потеснить претендент от ЛДПР (Антон Минаков). Да, может быть, эта интрига была несколько подогрета масс-медиа, искавшими в кампании хоть что-то непредсказуемое. Интереса этой «схватке двух якодзун» добавляли высказывания социологов и прогнозы политологов, одному из которых (Илье Стрелкову) заключенное пари даже стоило бороды.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В общем, сенсации не произошло: несмотря на качественную кампанию и активность координатор ЛДПР не смог обойти первого секретаря обкома КПРФ. Как мы и прогнозировали, в условиях вполне привычной для губернаторских выборов явки (порядка 38%) всё решило голосование дисциплинированного ядра коммунистического электората, которому по большому счету всё равно, кто идет под красным знаменем - этот избиратель голосует не за личность или программу, а за партийный бренд. При этом для КПРФ прозвучал очередной тревожный звонок: результат кандидата от партии (6,22%) вдвое хуже того, что был по итогам предыдущих выборов в 2018 году (в тот раз Аркадий Мурылев набрал 13,83%). В абсолютных цифрах это выглядит так: 12 тысяч голосов за кандидата от КПРФ в 2023-м против 27 тысяч голосов пять лет назад.

Важнейшим итогом выборов-2023 следует признать внедрение в избирательный процесс формата дистанционного электронного голосования (ДЭГ), за которым, согласно расхожему выражению, наше будущее. Впервые общеобластные выборы проходили с использованием этой технологии. Вопреки прогнозам некоторых скептиков, система отработала эффективно, без сбоев, зависаний и очевидных косяков. По показателям явки на ДЭГ Псковская область стала общероссийским лидером, что было бы невозможным без разъяснительной работы, которой занимались в первую очередь давний популяризатор ДЭГ, вице-губернатор Александр Серавин и председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Вероятно, эти результаты не останутся незамеченными на федеральном уровне - неслучайно, в некоторых политических Telegram-каналах высказывается мнение о том, что результаты выборов-2023 дают псковским руководителям дополнительные возможности для продолжения профессиональной деятельности на более высоком уровне.

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Что касается муниципальных выборов, то везде победила «Единая Россия» и ее кандидаты. Главой Псковского района вновь избрана Наталья Федорова, набравшая почти 70 процентов голосов. В муниципальных образованиях, где проходит реформа МСУ и формируются представительные органы первого созыва, достигнут результат, который позволяет лидерам ЕР говорить о выполнении задач и удовлетворенности итогами выборов.

Особо отмечу Новоржевский район, где ранее главой была яблочница Софья Пугачева, а теперь победу праздновали единороссы, получившие абсолютное большинство депутатских мандатов. В целом «Яблоко», списки которого на выборах в районах были сняты по суду, потеряло свой последний новоржевский бастион и теряет позиции в ряде других муниципалитетов. Следует ожидать, что в следующем электоральном цикле власть постарается дожать псковское «Яблоко». К сказанному добавлю, что постепенно теряет позиции в районах и «Справедливая Россия - За правду», что является следствием нескольких причин, в том числе пассивности эсеров в ходе избирательных кампаний 2023 года.

Итак, выборы закончены - но... выборы начинаются. Как отмечают эксперты, кампании 2023 года (а они проходили во многих регионах страны) следует рассматривать еще и как репетицию перед главными российскими выборами всего электорального цикла - президентскими. Они запланированы на март 2024 года - и уже не за горами. Как отмечают федеральные политики и эксперты, эта кампания стартует уже сейчас - и надо ли говорить, что имеет для региональной власти и руководителей областных отделений партий особое значение. Однако это тема для отдельного разговора, и в ближайшее время ПЛН к ней обязательно вернется.

Александр Савенко