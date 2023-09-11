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Политика

Выборы-2023: сбывшиеся прогнозы, раскрытая интрига и рекорды ДЭГ

11.09.2023 19:11|ПсковКомментариев: 1

Главные избирательные кампании этого года - губернаторская и муниципальные - завершены. Голоса подсчитаны, проценты названы, победители объявлены - приходит время подвести итоги и самих выборов, и посвященного им информационно-аналитического проекта Псковской Ленты Новостей.

 

Напомним, с осени 2022-го мы внимательно отслеживали  активность партийцев и потенциальных кандидатов, публиковали статьи, новости, комментарии, проводили в эфире радио «ПЛН FM» цикл круглых столов и дебатов. По многолетней традиции редакция информировала читателей и помогала им лучше разобраться в сути происходящего, а сегодня предлагает вашему вниманию заключительную публикацию проекта.

Результаты трехдневного голосования 8-10 сентября практически полностью подтвердили сделанные обозревателями ПЛН выводы и прогнозы. Это касается как общих характеристик кампании, прошедшей сравнительно спокойно и ровно,  так и конкретных результатов.

Губернатором Псковской области на второй срок избран Михаил Ведерников, получивший поддержку 86,3% избирателей, принявших участие в голосовании. Действующий глава более чем на 15 процентов улучшил свой показатель в сравнении с 2018 годом (70,68%).

Как мы отмечали ранее, высокий личный электоральный рейтинг являлся главным ресурсом губернатора, что позволило его команде при минимуме затрат на агитационно-пропагандистскую кампанию и фактически без привлечения иных ресурсов получить высокий результат. Вместе с тем отмечаем и работу политического блока региональной власти, не допустившего серьезных ошибок и контролировавшего ситуацию на всем протяжении выборной дистанции.

Фото: страница Петра Алексеенко в социальных сетях

Как известно, продолжительное время на губернаторских выборах присутствовала интрига относительно того, кто займет второе место - традиционно кандидат от КПРФ (Петр Алексеенко) или его сумеет потеснить претендент от ЛДПР (Антон Минаков). Да, может быть, эта интрига была несколько подогрета масс-медиа, искавшими в кампании хоть что-то непредсказуемое. Интереса этой «схватке двух якодзун» добавляли высказывания социологов и прогнозы политологов, одному из которых (Илье Стрелкову) заключенное пари даже стоило бороды.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В общем, сенсации не произошло: несмотря на качественную кампанию и активность координатор ЛДПР не смог обойти первого секретаря обкома КПРФ. Как мы и прогнозировали, в условиях вполне привычной для губернаторских выборов явки (порядка 38%) всё решило голосование  дисциплинированного ядра коммунистического электората, которому по большому счету всё равно, кто идет под красным знаменем - этот избиратель голосует не за личность или программу, а за партийный бренд. При этом для КПРФ прозвучал очередной тревожный звонок: результат кандидата от партии (6,22%) вдвое хуже того, что был по итогам предыдущих выборов в 2018 году (в тот раз Аркадий Мурылев набрал 13,83%). В абсолютных цифрах это выглядит так: 12 тысяч голосов за кандидата от КПРФ в 2023-м против 27 тысяч голосов пять лет назад. 

Важнейшим итогом выборов-2023 следует признать внедрение в избирательный процесс формата дистанционного электронного голосования (ДЭГ), за которым, согласно расхожему выражению, наше будущее. Впервые общеобластные выборы проходили с использованием этой технологии. Вопреки прогнозам некоторых скептиков, система отработала эффективно, без сбоев, зависаний и очевидных косяков. По показателям явки на ДЭГ Псковская область стала общероссийским лидером, что было бы невозможным без разъяснительной работы, которой занимались в первую очередь давний популяризатор ДЭГ, вице-губернатор Александр Серавин и председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Вероятно, эти результаты не останутся незамеченными на федеральном уровне - неслучайно, в некоторых политических Telegram-каналах высказывается мнение о том, что результаты выборов-2023 дают псковским руководителям дополнительные возможности для продолжения профессиональной деятельности на более высоком уровне.  

Что касается муниципальных выборов, то везде победила «Единая Россия» и ее кандидаты. Главой Псковского района вновь избрана Наталья Федорова, набравшая почти 70 процентов голосов. В муниципальных образованиях, где проходит реформа МСУ и  формируются представительные органы первого созыва, достигнут результат, который позволяет лидерам ЕР говорить о выполнении задач и удовлетворенности итогами выборов.

Особо отмечу Новоржевский район, где ранее главой была яблочница Софья Пугачева, а теперь победу праздновали единороссы, получившие абсолютное большинство депутатских мандатов. В целом «Яблоко», списки которого на выборах в районах были сняты по суду, потеряло свой последний новоржевский бастион и теряет позиции в ряде других муниципалитетов. Следует ожидать, что в следующем электоральном цикле власть постарается дожать псковское «Яблоко». К сказанному добавлю, что постепенно теряет позиции в районах и «Справедливая Россия - За правду», что является следствием нескольких причин, в том числе пассивности эсеров в ходе избирательных кампаний 2023 года. 

Итак, выборы закончены - но... выборы начинаются. Как отмечают эксперты, кампании 2023 года (а они проходили во многих регионах страны) следует рассматривать еще и как репетицию перед главными российскими выборами всего электорального цикла - президентскими. Они запланированы на март 2024 года - и уже не за горами. Как отмечают федеральные политики и эксперты, эта кампания стартует уже сейчас - и надо ли говорить, что имеет для региональной власти и руководителей областных отделений партий особое значение. Однако это тема для отдельного разговора, и в ближайшее время ПЛН к ней обязательно вернется. 

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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11.09.2023, 17:321 Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве 11.09.2023, 17:232 Игорь Иванов о губернаторе: У нас сложился особый уровень партнерства и доверия 11.09.2023, 17:150 Псковичи могут принять участие во всероссийской ИТ-олимпиаде 11.09.2023, 17:120 Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае
11.09.2023, 17:040 Сказка моей мечты: театр Елены Камбуровой представил псковичам пушкинское Зазеркалье 11.09.2023, 17:020 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2023. ВИДЕО 11.09.2023, 16:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 сентября 11.09.2023, 16:310 Пожилого великолучанина наказали за кражу муниципального имущества
11.09.2023, 16:220 Светофоры заработали на пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 11.09.2023, 16:200 «Постскриптум»: Итоги выборов, приезд Володина и сквер Дружбы. ВИДЕО 11.09.2023, 16:130 Борис Елкин о парке на берегу реки Милевки: Получился народный проект 11.09.2023, 15:580 Более 13 километров трассы Порхов – Успенье ввели в эксплуатацию после ремонта
11.09.2023, 15:380 Магазин «Деревня Соловьи» на улице Вокзальной в Пскове переезжает 11.09.2023, 15:370 Три картины Григорьева псковский музей отправил в Санкт-Петербург 11.09.2023, 15:220 Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей 11.09.2023, 15:160 Почти 200 человек проголосовали в СИЗО на выборах в Псковской области
11.09.2023, 15:090 Нетрезвого водителя мопеда задержали в Великих Луках 11.09.2023, 14:592 Армен Мнацаканян: Выборы показали, что мы оправдали кредит доверия 11.09.2023, 14:540 Песков: Если Путин станет кандидатом на выборах, конкурентов у него не будет 11.09.2023, 14:460 Две трети внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты — «Сбер»
11.09.2023, 14:350 Почему не работают светофоры на пересечении улиц Розы Люксембург и Петровской, выясняют в Пскове 11.09.2023, 14:261 Игорь Сопов: Интерес к ДЭГ оказался выше у старшего поколения псковичей 11.09.2023, 14:240 Интерес к первичке вернется вновь - Сергей Бабин 11.09.2023, 14:230 Жаркое начало недели прогнозируют в Псковской области
11.09.2023, 14:170 Избивающему сожительницу мужчине из Дедовичского района ограничили свободу 11.09.2023, 14:050 Выборы губернатора Псковской области 2023/2018. ИНФОГРАФИКА 11.09.2023, 13:470 Фотофакт: Светофоры не работают на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 11.09.2023, 13:450 Что Фёдор Тютчев хотел передать сегодняшним управленцам
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11.09.2023, 13:130 В Пскове водитель легковой автомашины сбил велосипедистку. ФОТО 11.09.2023, 13:120 Водитель не пострадал в ДТП с наездом на лося в Пскове. ФОТО 11.09.2023, 13:060 Станислав Суслов покидает пост руководителя аппарата правительства Псковской области 11.09.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
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