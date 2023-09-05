Политика

В России участились попытки повлиять на выборы - Памфилова

Попытки повлиять на выборы в России предпринимаются уже сейчас, негативный поток сообщений не опускается ниже 100 в день, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в своем докладе о готовности к проведению выборов в России.

«Попытки повлиять на выборы активно предпринимаются уже сейчас. Еще раз хочу повторить, сталкиваюсь с этим каждый день», - цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, по открытым источникам наблюдается усиление интенсивности информационного давления в социальных сетях с зарубежных IP-адресов именно с начала подготовки к единому дню голосования этого года.

Глава ЦИК добавила, что этот поток сообщений негативного характера «не опускается ниже уровня 100 сообщений в день». Это искусственно создаваемая «такая негативная информационная мутная волна», которая направлена на ЦИК, отметила она.

Памфилова также рассказала, что последние годы члены избиркомов в России подвергались провокациям и чаще со стороны «хорошо продуманных людей», которые преследуют одну цель – «вывести комиссию из строя».

Напомним, 10 сентября 2023 года пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.