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Политика

Назавтра будут выборá

07.09.2023 17:48|ПсковКомментариев: 2

В пятницу, 8 сентября, в Псковской области стартует трехдневное голосование на губернаторских и муниципальных выборах. Чем оно завершится, узнаем поздним вечером в воскресенье, 10-го. А пока подведем предварительные итоги избирательных кампаний и посмотрим, как преодолели этот многомесячный марафон его основные участники.

 

Естественно, особое внимание уделим главному событию всего электорального цикла - выборам губернатора. Подчеркнем с самого начала: в данном материале нет агитации, мы ни за кого не призываем голосовать, а только информируем, анализируем и размышляем. 

Как и прогнозировали обозреватели ПЛН, выборы-2023 в Псковской области проходили по определенному алгоритму, без каких-либо заметных срывов, экстраординарных поворотов и с вполне стандартным набором зарегистрированных кандидатов, где есть безусловный фаворит - действующий губернатор, представляющий партию власти, ведущие борьбу за второе место представители системных оппозиционных парламентских объединений и претендент от т.н. «малой партии». Этот список мог быть и несколько длиннее, однако один из выдвинутых кандидатов не смог пройти муниципальный фильтр, другие из числа потенциальных участников предпочли поддержать кандидата от иной партии, а третьи - представители несистемной оппозиции - даже не пытались преодолеть барьеры на пути к выборам, наверняка понимая бесперспективность этой затеи в нынешних условиях.  

Выборы в новой политической реальности

Финиширующие выборы главы региона имеют ряд принципиальных отличий от всех предшествующих (напомню, что, начиная с 1996 года, у нас проходило пять губернаторских кампаний). Естественно, на их ходе отразился ряд факторов, связанных с проведением специальной военной операции, кардинальным изменением внешнеполитической ситуации, серьезным переформатированием внутренней политики, продолжающимся «закручиванием гаек», ужесточением законодательства и т.д. 

Таким образом, губернаторские выборы проходят в условиях новой политической реальности, в рамках установленной федеральным руководством парадигмы, в силу чего важнейшими задачами для регионального руководства являются, во-первых, сохранение полного контроля над общественно-политическими процессами в предвыборный период, а во-вторых, обеспечение законности, прозрачности, конкурентности, иначе говоря - легитимности избирательного процесса. 

В Псковской области всё это постарались выполнить на 100 процентов. Если не считать пресловутого «кейса коммуниста Баева» с «липовым» дипломом об образовании и последующей замены кандидата от КПРФ, а также снятия по суду списков кандидатов от «Яблока» в районах, то никаких громких скандалов, конфликтов, курьезов не было. Всё прошло достаточно ровно, спокойно, в рамках тех самых установленных Москвой требований. 

Фаворит

Как правило, при оценке потенциала кандидатов на выборах обозреватели принимают во внимание целый ряд критериев, в том числе степень известности политика, его рейтинг, наличие материальных, административных, информационных ресурсов и др. Так вот у Михаила Ведерникова всех этих ресурсов было на порядок больше, чем у его соперников, и уже на старте кампании был огромный отрыв по показателям электорального рейтинга. 

Главный ресурс губернатора Михаила Ведерникова - его высокий личный электоральный рейтинг.

Поскольку данные социологических исследований накануне голосования публиковать нельзя, советую посмотреть предыдущие публикации, посвященные выборам и содержащие конкретные цифры об уровне поддержки кандидатов. С учетом вышесказанного неудивительно, что экспертами высказывается мнение: мол, команда губернатора вообще могла не проводить избирательную кампанию - и всё равно получила бы в ЕДГ высокий процент. 

Так или иначе, кампания губернатора была значительно более скромной, чем предыдущая, 2018 года. Уж тем более не стоит сравнивать ее с кампаниями предшественников Михаила Ведерникова на посту главы области. Как неоднократно отмечено обозревателями ПЛН, в этот раз всё проходило в рабочем режиме, основной акцент делался на текущей деятельности губернатора, в том числе на встречах в регионе с высокопоставленными федеральными руководителями. Их за несколько месяцев, прошедших после встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным (эта аудиенция дала старт губернаторской кампании), приезжало немало: первый замруководителя кремлевской администрации, куратор внутренней политики Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, помощники главы государства, руководители федеральных министерств и др. Понятно, что у каждого такого визита были свои цели и особенности, но помимо прочего каждый из них по отдельности и все вместе они выглядели свидетельством того, что Москва поддерживает губернатора.

Если в прежние годы губернаторы могли задействовать тот или иной ресурс (административный, организационный, медийный и др.), то в 2023-м данные ресурсы не использовались (хотя, разумеется, имелись), так как всё это не играло большой роли. В этом смысле показательно использование подконтрольных власти медиаресурсов. В ходе кампаний прошлых лет этот ресурс использовался очень активно - и государственные СМИ изобиловали материалами в поддержку губернатора, а в этот раз губернаторский медиаблок отработал, образно говоря, в ноль. Фактически всё свелось к информированию о том, что губернатор идет на второй срок и в настоящее время участвует в выборах.  

Что касается АПМ губернатора (билборды, ролики и др.), то они были выполнены в простой и лаконичной манере. Личное участие Михаила Ведерникова в публичных агитационных мероприятиях было сведено к минимуму. Из подобных событий на финише кампании отмечу два: во-первых, встречу губернатора с участниками форума секретарей первичных и местных отделений «Единой России» и интервью в рамках агитационного периода на радио «ПЛН FM».   

Кандидат поневоле 

Нынешняя кампания псковских коммунистов, на мой взгляд, стала самой бесцветной и неинтересной за многие годы. Она не идет ни в какое сравнение с теми, что обком КПРФ проводил, скажем, во времена «политического динозавра», члена ЦК КПРФ Владимира Никитина или ныне покойного первого секретаря областного отделения партии Александра Рогова. Конечно, и тогда были косяки, но такого, как в этот раз, не было никогда - начиная с того, что происходило на муниципальных выборах (образец этой неудовлетворительной работы - ситуация в Печорах, где коммунисты не смогли своевременно подготовить документы кандидатов, вследствие чего оказались вне числа участников), и заканчивая участием в губернаторской гонке. Вначале они никак не могли определиться, участвовать или не участвовать в главных выборах пятилетия. Потом, после указания из Москвы, к выборам стали готовиться, но очень долго, полгода, мучительно определялись с кандидатом. В итоге выдвинули на выборы депутата Псковской гордумы Александра Баева - и это притом, что он не прошел стандартное согласование в кадровой комиссии ЦК КПРФ. Хуже того - вскоре после выдвижения Баев оказался в центре резонансного скандала, разразившегося вокруг его «липового» диплома. В спешном порядке надо было найти замену - и на выборы отправился первый секретарь обкома, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. К чести Петра Васильевича, он, хоть и не относится к числу ярких публичных политиков, старался соответствовать статусу, участвовал в круглых столах и дебатах, ездил по районам, но этого, конечно, мало.

Фото: Telegram-канал Петра Алексеенко

Никакой заметной агитационно-пропагандистской кампании коммунисты не вели (что, видимо, объясняется дефицитом финансовых средств), а то, что выходило, - это даже не прошлый век, а наспех сделанный АПМ «для галочки». Никто из федеральных партийных лидеров поддержать кандидата от КПРФ не приехал.

Поводы, с которыми коммунисты выходили в публичное пространство, как правило, были неинтересны избирателю (показательный пример - зацикленность на памятниках Ленину и Сталину). Соответственно, Петр Алексеенко вряд ли может рассчитывать на результат, сопоставимый с показателями его предшественников - кандидатов от КПРФ на губернаторских выборах (в 2014 году Александр Рогов набрал 11,22%, в 2018-м Аркадий Мурылев - 13,83%). Спасти тут может, во-первых, небольшое количество участников (будь кандидатов от оппозиции больше, то наверняка эсер, яблочник и прочие растащили бы голоса протестного электората), во-вторых, надежда КПРФ - на дисциплинированное ядро «красного» электората: традиционно голосующие за коммунистов представители старшего поколения придут и проголосуют за партийный бренд, независимо от того, какая фамилия у кандидата и проводил ли он хоть какую-то кампанию. 

Шанс Минакова 

Как и пять лет назад, ЛДПР на губернаторских выборах представляет региональный координатор партии, депутат областного Собрания Антон Минаков. Говоря о его мотивации и «заточенности» на высокий результат, обозреватели неизменно подчеркивают: эта кампания для него чрезвычайно важна в плане продолжения партийной карьеры и перспектив перехода на федеральный уровень.  Проще говоря, выступит молодой псковский политик хорошо - в Москве отметят, будут держать в кадровом резерве, внесут в партийный список. А  выступит плохо - ну вы и сами всё понимаете. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Антон Минаков все последние месяцы очень активен, проводит заметную кампанию, выпустил качественные агитационно-пропагандистские материалы и, по мнению наблюдателей, лучше других кандидатов смотрелся на предвыборных дебатах. Возможно, ему не хватало экстравагантности - той самой, что позволило бы говорить о нем как о «псковском Жириновском» (а часть патриотически настроенного электората, готового поддержать ЛДПР, ждет от партийных кандидатов именно такой безбашенности и яркости), однако, как неоднократно отмечал сам Минаков, играть подобную роль он не собирается. Лидер псковских либерал-демократов выступает в образе рационального, спокойного, взвешенного, в меру оппозиционного, в меру лояльного, политика. 

Не берусь судить, насколько эффективно команда Минакова отработала в районах (вывод об этом можно будет сделать по итогам голосования), но что касается работы самого кандидата в медиа и качества АПМ Антон Минаков безусловно  занимает первое место среди всех кандидатов. В целом кампания получилась достаточно яркая, заметная, ровная (разве что летом была небольшая потеря темпа) - жаль, что не приехал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, визита которого Минаков ждал с весны. Отчасти неприезд партийного лидера компенсировало распространенное накануне видеообращение в поддержку Минакова Виктора Бута - в недавнем прошлом заключенного в американской тюрьме, ставшего после обмена и возвращения на Родину знаковой фигурой для патриотически настроенных сограждан. По мнению обозревателей, это достаточно сильный ход под занавес избирательной кампании.

В целом интрига относительно того, кто станет вторым - коммунист или кандидат от ЛДПР - сохраняется. Что в итоге победит - энергия и качественная кампания или  голосование по инерции за партийный бренд - узнаем уже через несколько дней.

Так или иначе, с удовлетворением отмечаем, что конкурентная борьба здесь идет до последнего, и козырные карты, как в случае с обращением Виктора Бута, выкладываются под самый занавес. 

Фигаро тут, Фигаро там

Замыкает группу претендентов на губернаторских выборах руководитель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов. В отличие от кампании пятилетней давности, когда он и на коне гарцевал в образе ганзейского купца, и со своей ростовой куклой фотографировался, и сыпал нетривиальными предложениями, в этот раз господин Романов на АПМ не тратился, фактически не вел заметной агитационной деятельности, засветиться на публике лишний раз не стремился - разве что участвовал в круглых столах и дебатах.

При этом использовал эти площадки в основном для продвижения партии. В целом он был сосредоточен на муниципальных выборах, где выступает, с одной стороны, в качестве кандидата - лидера партийных списков, с другой - в традиционной для себя роли «электорального киллера» (отмечу, что оппоненты обвиняют Романова в том, что он - спойлер, несамостоятелен в своих поступках и действует в интересах кандидатов от власти, что сам «ростовик» неоднократно опровергал). Напомню, что история со снятием яблочников на выборах в районах началась именно с заявлений Романова, поставившего под сомнение законность выдвижения списков кандидатов от этой оппозиционной партии.

По мнению экспертов, отсутствие в бюллетенях для голосования «Яблока»  дает «Партии роста» (как и некоторым другим партиям - например, «Новым людям», дополнительный шанс на получение более высокого процента (за счет голосования части протестного электората) и, соответственно, на прохождение в собрания муниципальных округов. 

Вне дистанции

Список участников губернаторских выборов в Псковской области мог быть и длиннее (напомним, что в 2014 и 2018 года у нас было зарегистрировано по пять кандидатов). Однако региональное отделение партии «Справедливая Россия - За правду» во главе с депутатом областного Собрания Олегом Брячаком вновь не стало выдвигать своего кандидата и поддержало действующего губернатора. Так же поступил руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов. В иной ситуации в поддержку главы региона, вероятно, высказался бы и руководитель реготделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский, однако в силу заключенного на федеральном уровне политического союза между «Новыми людьми» и «Партией роста», он поддержал кандидата  от этой партии Игоря Романова. Партия «Родина» выдвинула на выборы Юрия Шокурова, но, как и прогнозировала ПЛН, пройти муниципальный фильтр он не сумел и регистрацию не прошел. 

От участия в губернаторских выборах отказалось псковское «Яблоко», мотивировав свое решение тем, что не видит в этом смысла: подписей глав и депутатов местного самоуправления от «Яблока» недостаточно для самостоятельного выхода на выборы, а обращаться к другим партиям с просьбой о поддержке яблочники посчитали этически неприемлемым. Но даже если бы такая попытка была предпринята - наверняка она не увенчалась бы успехом.

В нынешней ситуации для властей «Яблоко» -  это партия нон грата, участие несистемной оппозиции (а именно так видят «Яблоко» в Доме Советов) в избирательных кампаниях неприемлемо, что мы и наблюдали на муниципальных выборах.

Атака велась и на информационном фронте, и в правовом поле. По искам представителей трех политических объединений («Партия роста», «Справедливая Россия - За правду» и «Партия пенсионеров») списки кандидатов были сняты во всех районах.  Не буду вдаваться в юридическую сторону вопроса (здесь мы являемся свидетелями привычной в обстоятельствах дискуссии - оппоненты «Яблока» считают, что основания для снятия списков кандидатов были, яблочники, напротив, заявлений, что нарушений не было), но главное - решения судов вынесены. Таким образом, списков кандидатов от «Яблока» не будет, шансы на победу кандидатов в одномандатных округах мизерны, таким образом, вполне вероятно, муниципальные выборы-2023 станут для псковского «Яблока» первыми за много лет, когда партия не получит никаких депутатских мандатов. В целом так называемая яблочная аномалия, появившаяся на карте области после победы на выборах глав районов кандидатов от этой оппозиционной партии, не то, что скукоживается, а исчезает. В ближайшее время падет последний бастион яблочников - Новоржевский район. Таким образом, партия  утрачивает статус силы, которая играла заметную роль в муниципалитетах. Понятно, что власти будут и дальше вытеснять яблочников из легальной политики, превращать их в маргинальную группу, с которой можно не считаться.

При этом надо отдать должное яблочникам: они не сломались, до последнего пытаются отстоять свои списки в судах, при этом продолжали вести агитационную кампанию в районах, собирали средства и выпускали АПМ, в том числе кандидатов в одномандатных округах - такую «роскошь» на муниципальных выборах могли позволить себе далеко не все.

Резюмируя сказанное, отмечу, что кампания, которую провела политическая команда губернатора, полностью укладывалась в обозначенную выше парадигму и соответствовала установке на обеспечение максимальной легитимности выборного процесса. Примеров работы в данном направлении можно провести немало - начиная с организации регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования и заканчивая участием приглашенных политологов, социологов, членов Общественной палаты Псковской области в круглых столах и дискуссиях на темы открытости и транспарентности избирательного процесса, прогнозируемой явки и т.д. 

В целом избирательная кампания прошла достаточно ровно, легитимно, без каких-либо громких скандалов и нарушений. Впереди трехдневное голосование с предоставленной избирателям возможностью выбора - либо традиционным способом на участке, либо в формате дистанционного электронного голосования. Ждем результатов выборов - вскрытие урн в воскресенье вечером покажет, насколько верными были выводы и прогнозы обозревателей. 

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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