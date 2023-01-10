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Политика

Петр Алексеенко: Областное отделение КПРФ работает сплоченно и стабильно, никакой схватки нет

11.01.2023 14:25|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение КПРФ работает сплочённо и стабильно. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Областное отделение работает сплочённо и стабильно, у 90% коммунистов всё нормально, но есть отдельные личности, которых что-то не устраивает. Никакой схватки нет», - подчеркнул Петр Алексеенко.

На замечание ведущего радиоэфира о том, что в прошлом году ряды партии покинул Анатолий Копосов, Петр Алексеенко ответил, что подобные вещи происходили и раньше, тем не менее обком КПРФ продолжает работать.

«Это его личное желание. И раньше люди выходили из партии, но партия продолжила и будет продолжать работать», - подчеркнул коммунист.

Напомним, Анатолий Копосов вышел из КПРФ весной 2022 года. Причиной такого шага коммунист, вступивший в ряды коммунистической партии в 1979 году, назвал внутренние разногласия в политической организации, которые могут навредить общему делу. 

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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