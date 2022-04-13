Политика

Анатолий Копосов вышел из КПРФ

Анатолий Копосов вышел из КПРФ. Причиной такого шага коммунист, вступивший в ряды коммунистической партии в 1979 году, назвал внутренние разногласия в политической организации, которые могут навредить общему делу, сообщается на странице Псковского областного Собрания депутатов в соцсети «ВКонтакте».

«Причиной стали нарушения устава, допущенные сначала бюро городского комитета КПРФ, а затем и псковским обкомом», - рассказал Анатолий Копосов. Как пояснил коммунист, в преддверии выборов в муниципальные представительные органы власти любая партия должна сформировать список кандидатов. В соответствии с уставом КПРФ утвердить его может областная конференция, на которой голосуют делегаты, выдвинутые первичными организациями по квоте. Несколько первичек, в том числе первую, которую возглавляет Анатолий Копосов, лишили возможности направить своих делегатов.

«Были нарушены требования по выдвижению кандидатов в руководящие органы – ведь именно конференция может принимать все решения. Прошло какое-то собрание секретарей, но меня как секретаря первички и туда не приглашали», - рассказал коммунист.

После закрытия первого этапа конференции первичная организация, секретарем которой является Анатолий Копосов, проголосовала за то, чтобы считать решения конференции недействительными, и направила обращение к пленуму обкома.

«Но в повестку наш вопрос не включили. Говорят, Копосов опять мутит воду. А это уставные требования, нарушение которых может иметь серьезные последствия. Это либо ошибка, что, конечно, непростительно, либо делается сознательно, и это еще хуже», - считает Анатолий Копосов.

Коммунист предположил, что кто-то из партийцев мог пойти на нарушение устава, чтобы убрать неудобного коллегу из избирательного процесса, однако не исключил при этом, что и эта причина может быть лишь внешней – под маркой противостояния с Копосовым и сторонниками инициатор мог фактически иметь другие интересы. «Нынче очень многое продается, и такие нарушения дорого обходятся, когда уже поздно что-то менять. Областная организация может лишиться права выдвинуть своих кандидатов в городскую Думу. Минюст строго следит за соблюдением устава», - отметил Анатолий Копосов и напомнил, что коммунистическая партия неоднократно теряла на выборах кандидатов из-за некорректно заполненных документов. «Меня в таких случаях всегда мучают сомнения», - добавил он.

«На этот шаг я решился, чтобы обратить внимание на ситуацию. В заявлении написал, что мой выход из партии поможет выдерживать требование устава. Ну мешаю я им сильно. Я признаю программу партии, я убежденный коммунист, я в 1991 году не бросил партбилет, не бросил его с 1996 по 2000 год, когда работал первым заместителем главы Администрации области. Мой отец был не просто коммунистом, а большевиком и всегда учил меня быть твёрдым и настойчивым. Нарушение ещё можно ликвидировать, ещё не поздно провести все процедуры, как положено», - уверен Анатолий Копосов.

В соответствии с уставом выход из партии удовлетворяется по личному заявлению. Анатолий Копосов не исключил, что его примеру могут последовать некоторые его сторонники.