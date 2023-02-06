Политика

Игорь Романов планирует вновь участвовать в выборах губернатора Псковской области

«Партия роста» может выдвинуть кандидатуру председателя регионального отделения партии Игоря Романова на выборы губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом потенциальный кандидат сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«Вы знаете, моего желания тут мало. Я к тому, что кандидатуру должен ещё утвердить верховный совет партии. Поэтому если Борис Юрьевич (Титов, лидер партии - ред.) и члены ФПС (федерального политсовета партии - ред.) согласуют мою кандидатуру, то, конечно, буду участвовать», - сказал Игорь Романов.

Таким образом, продолжил политик, «"Партия роста" планирует принять участие в избирательной кампании, но вопрос по кандидату пока остаётся открытым».

«Возможно, будет совершенно другой кандидат. Региональное отделение сейчас рассматривает как минимум две кандидатуры. Вопрос ещё открыт, каждый может выдвинуть кандидатуру, кто желает пойти на выборы с хорошей программой», - заключил председатель регионального отделения «Партии роста».

Напомним, Игорь Романов принимал участие в губернаторской кампании в Псковской области в 2018 году, тогда он получил 2,71% голосов.