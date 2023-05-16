Политика

Михаил Ведерников: Наша избирательная система — одна из самых эффективных и сбалансированных

Избирательная система России — одна из самых эффективных и сбалансированных в мире. Такое мнение озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе открытия четвёртого Форума молодёжных избирательных комиссий в Пскове сегодня, 18 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Искренне рад всех вас видеть, большое представительство, рад видеть белорусских друзей и соседей. Хочу отметить, что очень динамично развиваются взаимодействие и отношения, год еще не закончился — у нас уже в два раза больше совместных проектов. Рад, что вы все веселые и креативные. Несколько слов скажу об избирательной системе», — сказал Михаил Ведерников.

По словам главы региона, лет 30 было сложно представить такой формат проведения, поскольку избирательная система была тяжёлой, забюрократизированной и абсолютно не интересной для молодёжи.

«Это все влекло за собой большое количество уязвимых мест. Лет в 20 я пришёл проголосовать у себя в городе, причём с утра, а оказалось, что я уже проголосовал. Я на избирательном участке правды добиться не мог, тогда не знал и детали избирательного законодательства. Понятно, кто-то подумал: вряд ли молодёжь будет, поставим галочки. Сейчас для таких манипуляций, мне кажется, нет никаких возможностей. Есть возможность специальными программами и устройствами проверять подлинность подписей, возможность проголосовать электронно. Сама избирательная система Российской Федерации — одна из самых эффективных и сбалансированных, слишком креативной она тоже не должна быть, самая прозрачная в мире. Приятно, что столько много молодых людей этим интересуется. Я уверен, что нововведения вы все будете подхватывать, пользоваться ими и давать обратную связь», — обратился Михаил Ведерников к участников форума.

Губернатор пожелал ребятам успеха. После открытия начала работать первая площадка форума «Диалог на равных». Каждый участник форума мог задать вопрос напрямую главе региона.