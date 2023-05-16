Политика

Игорь Сопов: Явка на выборах начнет расти

Явка на выборах начнет расти из-за внедрения дистанционного электронного голосования, в том числе, на муниципальных выборах, а также из-за проведения многодневного голосования. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Две кампании, которые прошли в Пушкиногорском и Пустошкинском районах, показали, что у нас явка очень большая стала. И мы сразу понимаем, что у нас явка будет расти, потому что количество способов (проголосовать - ред.) увеличилось, и количество дней (для голосования - ред.) тоже увеличилось», - сказал Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома прокомментировал предложение члена Совета Федерации Елены Афанасьевой (ЛДПР) вернуться к практике проведения однодневного голосования из-за отмены статуса пандемии COVID-19. Игорь Сопов подчеркнул, что формально от однодневного голосования никто не отказывался.

«Возвращаться никуда не надо по одной простой причине: мы никуда не уходили. В период ковида были внесены поправки в федеральное законодательство, в которых говорилось, что можно проводить одно-, двух- и трехдневное голосование. От однодневного голосования мы не отказывались, просто мы ощутили преимущества многодневного и поняли, что удобнее работать так», - пояснил Игорь Сопов.

Он отметил, что выборы в сентябре этого года в Псковской области также планируют сделать трехдневными. Как заметил глава облизбиркома, об этом говорилось на совещании с представителями политических партий в рамках подготовки к кампании. Игорь Сопов подчеркнул, что многодневность голосования не вызвала у политиков вопросов.

По его словам, за проведение голосования в несколько дней выступают и члены избирательных комиссий. Помимо этого, Игорь Сопов прокомментировал мнения о том, что многодневное голосование увеличивает затраты на проведение выборов. Он пояснил, что бюджет не меняется, поскольку голосование и ранее было многодневным — до Единого дня голосования всегда проводили многодневное досрочное голосование, которое длилось 10 дней. Таком образом, подчеркнул он, «финансовые средства ни на копейку не увеличиваются».

Говоря о плюсах многодневного голосования, Игорь Сопов предположил, что в совокупности с ДЭГ оно приведет к увеличению явки на выборах.