Александр Брод: Псковская область усиливает общественный контроль к выборам в ЕДГ

Псковская область усиливает общественный контроль к выборам в единый день голосования, заявил член Совета по правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, рассказывая об итогах рабочего визита в Псковскую область. Здесь он встретился с экспертами общественного штаба по наблюдению за выборами и председателем избирательной комиссии региона, а также познакомился с проектами по сохранению памяти о многовековой истории выборов на Псковской земле.

«В Псковской области я был неоднократно, и с удовлетворением должен отметить, что за последние годы общественный штаб заметно активизировался, появились новые электоральные эксперты, применяются различные формы работы по мониторингу и оценке выборов, привлечению студенчества в ряды наблюдателей, правовому просвещению жителей области», — рассказал Александр Брод, добавив, что членами регионального общественного штаба в этом году могут стать участники СВО. В ходе предстоящей избирательной кампании общественный штаб планирует подготовку наблюдателей по образовательным методикам Ассоциации НОМ, заседания по актуальным вопросам на всех этапах кампаний, обучение электоральных экспертов инструментам наблюдения за системой ДЭГ, которая применяется в регионе с 2022 года.

Председатель Ассоциации НОМ также рассказал, что Общественная палата региона совместно с архивистами и общественным советом при облизбиркоме обобщает и сохраняет многовековую историю выборов на Псковской земле: от Псковского вече (практика сохранялась до 1510 г.) до Положения о выборах 1917 г., где был законодательно закреплен принцип тайного голосования с использованием конвертов и изоляционных кабин, а также где шла речь об образовании постоянных избирательных комиссий, системе составления и проверки списков избирателей, выдвижении кандидатов, правовой ответственности за нарушение избирательных прав, процедуре многодневного голосования, принципах деятельности избирательных участков, а также об общественном наблюдении за процедурой голосования и подсчета голосов, пишет НОМ.

«Буквально недавно появилось интересное издание, подготовленное областной избирательной комиссией при участии общественных деятелей и экспертов под названием «Выборы в России: история и современность. Организация выборов в Учредительное собрание в Псковской губернии в 1917 году». Планируется дальнейшая работа в этом направлении: организация специальной выставки, издание справочной, просветительской литературы по многовековой истории выборов на Псковской земле», — рассказал Александр Брод.

По словам правозащитника, ещё одна заслуживающая внимание традиция региона — именные избирательные участки, которых в регионе на сегодняшний день насчитывается 96. «Избирательные участки носят имена героев Великой Отечественной войны, известных уроженцев Псковской земли, выдающихся личностей, имевших к ней отношение в разные периоды истории. Так, например, в регионе есть избирательные участки имени композитора Модеста Мусоргского, актера Зиновия Гердта, писателя Вениамина Каверина, героя Советского Союза Александра Матросова, военного лётчика Николая Гастелло, маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и других выдающихся деятелей», — рассказал Александр Брод, отметив соответствующий исторический проект избирательной комиссии Псковской области «Особые имена».

Правозащитник также рассказал о практике паспортизации избирательных участков в регионе: «Избирательная комиссия области ещё задолго до объявления избирательной кампании проводит проверку готовности избирательных участков, выясняет — доступны ли они, требуется ли ремонт, какие из участков следует перенести в другие, более приспособленные помещения. В настоящее время семь избирательных участков требуют косметического ремонта, уже достигнуты договоренности с региональными и муниципальным властями о решении этого вопроса. Четыре избирательных участка будут переведены в более приспособленные помещения».

В единый день голосования в Псковской области пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов, довыборы депутата Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №1. Для проведения голосования будет образовано 568 избирательных участков. Все они, а также ТИКи будут обеспечены общественным контролем. В июне начнутся учебные семинары для общественных наблюдателей.