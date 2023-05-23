Политика

Антон Минаков об отцовском капитале, министерстве миграции и помощи медикам

Представители Псковского регионального отделения ЛДПР достаточно активно проявляют себя в преддверии крупных политических кампаний, которые впервые пройдут без основателя партии Владимира Жириновского. Особенно насыщенной оказалась минувшая неделя. Об этом – в интервью корреспондента Псковской Ленты Новостей с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Антоном Минаковым.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– 25 мая в «Российской газете» была опубликована программная статья лидера партии Леонида Слуцкого. Уже сейчас многие называют это историческим событием для отечественного парламентаризма. Одним из новаторских предложений, озвученных Леонидом Слуцким, стала выдача отцовского капитала. Расскажите об этом поподробнее.

– Для улучшения демографической ситуации в стране ЛДПР выступает за введение отцовского капитала. Это укрепит отношения в семьях и обеспечит супругам большую финансовую стабильность. Получить отцовский капитал смогут только официально женатые мужчины. В рамках программы они получат 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего. Кроме того, ЛДПР предлагает ужесточить законодательство в сфере уплаты алиментов, а в случае развода родителей - обязать отца вернуть часть выплаты. Для Псковской области эта проблема очень актуальна. По данным Росстата, в 2021 году у нас родилось 5051 человек, а скончалось 13382! По темпам убыли населения Псковскую область превосходят только некоторые регионы крайнего Севера. Все усилия, предпринимаемые правительством региона на протяжении нескольких десятков лет, не приносят заметного результата.

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– Еще одна актуальная для нашей приграничной области тема, освещенная председателем ЛДПР, это миграционная политика.

– Мы - миролюбивое государство, открытое для человека любой национальности. Однако порой радушие русских людей воспринимается как слабость. Тогда и начинаются столкновения и погромы. Во избежание этого Леонид Слуцкий предлагает создать в нашей стране министерство миграции. Сложный национальный вопрос могут взять на партийный контроль также активисты ЛДПР.

Если говорить о Псковской области, то на ее территории проживают представители почти ста национальностей! Серьезных конфликтов между её представителями не было, но профилактическая работа по их предотвращению никогда не будет лишней.

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– Псковское региональное отделение ЛДПР проводит уже вторую масштабную акцию. Первой была проверка питания в школьных столовых, на этой неделе депутаты побывали в городской поликлинике. Какие предварительные итоги можете озвучить?

– Обе акции проходили по всей стране по поручению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Проверка школьного питания уже завершена. В Псковской области депутаты и активисты проверили четыре школы в Пскове, Острове, Великих Луках и Себежском районе. К счастью, серьезных нарушений выявлено не было.

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Что касается акции «Медицинский патруль», то она проводится в период с 17 по 31 мая. Представители партии намерены выявить нехватку медиков в регионах страны и предложить систему мер поддержки для врачей, которая привлечет специалистов в том числе в отдаленные населенные пункты.

Если говорить о наших выводах после посещения Псковской городской поликлиники, то они таковы: необходимо разрабатывать дополнительные программы по увеличению зарплат, предоставлению жилья молодым специалистам с последующей возможностью его приватизации. Наши выводы мы обязательно доведем до депутатов Государственной Думы.

Беседовала Мария Королёва