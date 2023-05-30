Политика

Дату выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания

Выборы губернатора Псковской области планируют назначить на 10 сентября. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 31 мая передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона избирается на пять лет. Выборы губернатора области состоялись 9 сентября 2018 года. Днем окончания срока, на который избран губернатор области, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий.

Решение о назначении выборов губернатора области должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах губернатора области является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий.

Выборы предлагается назначить на второе воскресенье сентября 2023 года, а именно 10 сентября 2023 года. Региональный парламент рассмотрит этот вопрос на сессии 1 июня.