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Политика

Глава Новосокольнического района: За период работы Михаила Ведерникова в Псковской области произошло много продуктивных перемен

01.06.2023 19:27|ПсковКомментариев: 0

За период работы губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области произошло много продуктивных перемен. Такое мнение высказал глава Новосокольнического района Виталий Соловьев, комментируя отчет о работе правительства Псковской области за 2022 год, озвученный главой региона 1 июня.

Фото: Виталий Соловьев / «ВКонтакте»

«Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем отчете перед депутатами рассказал, что за 5 лет в области произошли глобальные изменения. Утверждено звание "Край партизанской Славы" для муниципальных образований. Нашему району одному из первых в 2021 году было присвоено это высокое звание. Активно развивается направление обратной связи с населением через социальные сети и платформы. Созданы группы "ВК" муниципальными учреждениями и предприятиями, которые наполняются через систему "Госпаблики" и имеют выход на платформу обратной связи. Разрабатываются микробренды муниципалитетов; развивается историческое наследие каждого муниципалитета; завершается внедрение дизайн-кодов; учреждены 24 региональных награды, в том числе 15 почётных званий; утверждены новые региональные памятные даты – День памяти сожженных деревень и День Знамени Победы и др.» - отметил он.

«За период работы Михаила Юрьевича в регионе произошло много продуктивных перемен и реализовано проектов во всех сферах деятельности. Отрадно, что Псковская область набирает темпы развития, которые обеспечивает команда губернатора», - добавил Виталий Соловьев.

Пресс-портрет
Соловьев Виталий Николаевич глава Новосокольнического района
Источник: Псковская Лента Новостей
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