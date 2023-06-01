Наталия Соколова: Губернатор обозначил масштабные планы на перспективу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности правительства области за 2022 год обозначил масштабные планы на перспективу. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.
Она перечислила сферы, в которых выделила основные достижения: образование, культура, строительство жилья, новых школ, детских садов и других социальных объектов, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений и спортивных сооружений, благоустройство старых и обустройство новых общественных территорий и пространств, социально ориентированные программы, развитие общественного самоуправления, молодёжные инициативы и волонтёрская деятельность.
Также, по ее мнению, важное направление - поддержка многодетных семей, внимание к семьям участников СВО, профилактическая работа с молодёжью. «Открытие в регионе современных кабинетов "Точка роста", конкурсы для активных семей с четырехколесными призами, появление фонда "Защитники Отечества", Центра военно-спортивной подготовки и патриотической работы, уверена, будут способствовать комплексной поддержке данных категорий граждан», - отметила детский омбудсмен.
«Губернатор также обозначил масштабные планы на перспективу, достижение которых позволит создавать новые возможности для дальнейшего развитии нашей области!» - заключила Наталия Соколова.