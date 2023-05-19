Туризм

Туризм стал одной из ведущих отраслей экономики Псковской области — Светлана Баранова

Туризм стал одной из ведущих отраслей экономики Псковской области. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделилась председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.

«В Псковской области долго говорили, что туризм – это ведущая отрасль экономики. Мы понимаем, что сейчас уделяется внимание туризму, происходит его развитие и появился результат. У Пскова, который расположен недалеко от Санкт-Петербурга, произошло весьма существенное повышение туристического потока. Цифры в 2 млн экскурсантов нам никогда даже не снились, не грезились в самых смелых проектах. Мы также видим и улучшение городской инфраструктуры. У нас реставрируются объекты культурного наследия, появляются новые. Они действительно находятся под патронатом губернатора, он их знает, общается с собственниками», – сказала председатель регионального союза туриндустрии.

Также Светлана Баранова подчеркнула, что губернатор поддерживает малое и среднее предпринимательство, фермерские хозяйства, а это основа для развития туризма в регионе и его новых направлений.

«Мы сидели в тупиковой железнодорожной станции, и когда раньше произносили фразу: "Я с поезда", всем было понятно, что это поезд Москва - Псков. Сейчас у нас широкий диапазон железнодорожного сообщения. А наш аэропорт из умирающей точки превратился в ту, что принимает тысячи пассажиров, это тоже несомненный успех. По сути сейчас сетка полётов определяет направления отдыха жителей региона», – отметила Светлана Баранова.