Политика

Александр Котов об отчете губернатора: Это не церемония и не показательное выступление

Отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2022 году не является церемонией и показательным выступлением. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Отчет - это не церемония, и ни в коем случае не показательное выступление. Я бы оттолкнулся не от сущности доклада и от того, каким он образом был построен, а от текущей повседневной работы. Депутаты областного Собрания в этом созыве вовлечены в процесс как никогда. Мы постоянно в курсе того, что происходит в наших избирательных округах, знаем проблемы, встречаемся с людьми, посещаем объекты, которые строятся, ремонтируются, реконструируются, наблюдаем, как происходит текущая работа органов исполнительной власти», - сказал Александр Котов.

Как отметил спикер регионального парламента, губернатор понимает, что депутаты – это не контролирующий орган.

«Депутаты вовлечены во все процессы, губернатор чувствует и готов опираться на Собрание и депутатов, чтобы те или иные проблемы решались быстрее, понимает, что депутаты выступают связующим звеном межу жителями региона и органами исполнительной власти», - уточнил он.

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