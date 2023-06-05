Александр Котов об отчете губернатора: Это не церемония и не показательное выступление

Отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2022 году не является церемонией и показательным выступлением. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил спикер регионального парламента, губернатор понимает, что депутаты – это не контролирующий орган.
«Депутаты вовлечены во все процессы, губернатор чувствует и готов опираться на Собрание и депутатов, чтобы те или иные проблемы решались быстрее, понимает, что депутаты выступают связующим звеном межу жителями региона и органами исполнительной власти», - уточнил он.