Александр Котов: Поддержка Михаила Ведерникова — мое личное предпочтение 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов лично поддерживает действующего губернатора Псковской Михаила Ведерникова на выборах-2023. Об этом он заявил на XXVIII конференции псковского регионального отделения партии 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
О напомнил, что Михаила Ведерникова, в том числе, поддерживает президент России Владимир Путин.
«Не знаю, Михаил Юрьевич, удастся ли вам еще раз удвоить доходы бюджета, но я вас в этом поддерживаю», - заключил спикер регпарламента.