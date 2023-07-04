Политика

Информационный ресурс о выборах заработал в Псковской области

Информационный ресурс выборы60.рф заработал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«Какие выборы пройдут в регионе в этом году? Кто участвует в выборах губернатора Псковской области? Как узнать номер и адрес моего избирательного участка? Ответы на эти и другие вопросы теперь можно будет найти в одном месте – на информационном ресурсе выборы60.рф», – отметили в избиркоме.

На портале можно узнать про дистанционное электронное голосование, получить информацию о кандидатах, ознакомиться с адресом своего избирательного участка.