Суд в Пскове рассматривает иск о снятии списка «Яблока» с выборов в Заксобрание

Региональное отделение партии «Родина» требует снять список псковского «Яблока» с выборов в Заксобрание Псковской области из-за отсутствия надлежащей печати на первом варианте доверенности, представленной в облизбирком, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

При подаче документов на регистрацию финансового уполномоченного регионального отделения в Избирательную комиссию Псковской области доверенность была представлена без печати реготделения партии. Далее, как утверждает представитель «Яблока», недостаток был устранен, сроки подачи документов при этом не нарушены.

«Родина» не настаивает на нарушении сроков подачи. Речь в иске о том, что «Яблоко» не имело права вносить правки в уже поданные документы.

Напомним, список кандидатов в Заксобрание от «Яблока» был зарегистрирован 14 августа.

Ранее по иску партии «Родина» сняли список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

На неделе региональное отделение партии «Яблоко» в свою очередь направило в областной суд встречный иск с требованием признать незаконным и отменить постановление о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания, выдвинутого региональным отделением партии «Родина». Судебное заседание назначено на 15.30 27 августа.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.