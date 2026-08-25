 
Политика

Суд в Пскове рассматривает иск о снятии списка «Яблока» с выборов в Заксобрание

2

Региональное отделение партии «Родина» требует снять список псковского «Яблока» с выборов в Заксобрание Псковской области из-за отсутствия надлежащей печати на первом варианте доверенности, представленной в облизбирком, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда. 

При подаче документов на регистрацию финансового уполномоченного регионального отделения в Избирательную комиссию Псковской области доверенность была представлена без печати реготделения партии. Далее, как утверждает представитель «Яблока», недостаток был устранен, сроки подачи документов при этом не нарушены. 

«Родина» не настаивает на нарушении сроков подачи. Речь в иске о том, что «Яблоко» не имело права вносить правки в уже поданные документы.  

Напомним, список кандидатов в Заксобрание от «Яблока» был зарегистрирован 14 августа.

Ранее по иску партии «Родина» сняли список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Смотрите также

ЦИК исключила «Яблоко» из бюллетеня по выборам в Госдуму

3

На неделе региональное отделение партии «Яблоко» в свою очередь направило в областной суд встречный иск с требованием признать незаконным и отменить постановление о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Заксобрания, выдвинутого региональным отделением партии «Родина». Судебное заседание назначено на 15.30 27 августа.

Смотрите также

Псковское «Яблоко» направило в суд встречный иск к «Родине» с требованием снять их кандидатов с выборов

1

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026