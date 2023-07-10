Политика

Александр Козловский о мятеже ЧВК «Вагнер»: Политизация отдельных персон приводит к таким ЧП

Последствия мятежа ЧВК «Вагнер» прокомментировал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это действительно событие, которое мы будем долго вспоминать, оно войдёт в учебники истории. По этому поводу позиция партии "Единая Россия" однозначно была высказана Андреем Анатольевичем Турчаком (секретарем Генсовета партии – ред.). На таких моментах нужно учиться, анализировать, что годится для России, а что нет. Разрешать ли излишнее заигрывание с политиками. Политизирование отдельных персон, мне кажется, и приводит в итоге к таким чрезвычайным происшествиям, как события 24 июня. Многие поначалу не поняли, что произошло. Но эти события встряхнули всех и заставили о многом задуматься. Это случилось, сейчас происходят другие события, которые волнуют людей. Мы должны двигаться дальше, укреплять, развивать страну, экономику страны и все силы бросать именно на это», – отметил гость студии.

Депутат выразил уверенность, что произошла консолидация общества и уменьшение сторонников Евгения Пригожина. «Это, я думаю, каждому понятно. Отображают тенденцию и социологические опросы. Раньше сторонники президента и сторонники Пригожина были в одном лице, потом многие начали определяться», – сказал парламентарий.

Также Александр Козловский подчеркнул, что подобное недопустимо в сложное время для страны.

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Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

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Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

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Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.

Бойцам «Вагнера» Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или «уйти в Белоруссию». Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель «Вагнера» уже находится в Петербурге.

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На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как «участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.