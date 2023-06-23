Общество

Андрей Турчак: Этот бунт будет подавлен

Этот бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Президент дал жесткую и однозначную оценку происходящему. Вооруженный мятеж - это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону - судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать. Вагнера, враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят на смерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать», - отметил он.

В 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, ни с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы, напомнил Андрей Турчак. «Итог всем известен», - подчеркнул он.

«Уверен, народ России, мы все, повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Вместе с президентом и нашими бойцами!» - добавил Андрей Турчак.

Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.