Политика

Андрей Маковский: Институт наблюдателей в Псковской области постоянно развивается

Институт наблюдателей в Псковской области находится в постоянном развитии. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Для нашей страны это очень важный институт, поскольку мы сейчас находимся под лупой западных СМИ, наши выборы находятся под пристальным вниманием», – отметил председатель псковских «Новых людей».

Также он описал портрет наблюдателя – это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

«Трехнедельного обучения для них вполне достаточно, как, в принципе, и трех дней. Все зависит от человека, если он захочет, то и за три дня получит базу», – заключил собеседник ПЛН.

Напомним, на территории Псковской области в Единый день голосования 10 сентября пройдут 12 избирательных кампаний, включая выборы главы региона.