Андрей Маковский: Институт наблюдателей в Псковской области постоянно развивается

Институт наблюдателей в Псковской области находится в постоянном развитии. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Также он описал портрет наблюдателя – это люди в возрасте от 25 до 45 лет.
«Трехнедельного обучения для них вполне достаточно, как, в принципе, и трех дней. Все зависит от человека, если он захочет, то и за три дня получит базу», – заключил собеседник ПЛН.
Напомним, на территории Псковской области в Единый день голосования 10 сентября пройдут 12 избирательных кампаний, включая выборы главы региона.