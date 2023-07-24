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Политика

Повышение явки на выборах в Псковской области: поможет ли тут ДЭГ?

27.07.2023 14:28|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения явки на выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В сентябре этого года в Псковской области завершатся 12 избирательных кампаний. Самая важная из них — выборы губернатора Псковской области. Также в муниципальных округах изберут 123 депутата. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября.

Все избирательные кампании пройдут с использованием системы ДЭГ. Онлайн-голосование впервые в истории региональных выборов будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний. Поэтому у всех граждан региона есть возможность выразить свое волеизъявление там, где им удобно. Нужен только доступ в Интернет.

В прошлом году на выборах в Пскове впервые применялась система дистанционного электронного голосования. Тогда псковичи голосовали за кандидатов в депутаты городской Думы, и лишь 10% избирателей выбрали электронный способ волеизъявления. На выборы-2023 охват электронным голосованием расширили на всю область.

На днях стартовала подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги». В связи с этим мы решили выяснить у представителей региональных отделений партий: поможет ли, на их взгляд, ДЭГ повысить явку на выборах, в том числе - за счет привлечения молодежи, которая не особо стремится принять участие в голосовании на участках? Будут ли их партии агитировать своих сторонников голосовать дистанционно? Об этом в программе «Дневной дозор».

Дистанционное электронное голосование увеличивает явку на выборах, тем самым повышая достоверность итоговых результатов, считает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Чем больше явка избирателей на любую выборную кампанию, тем легитимнее результат. Это аксиома. Мы, подводя итоги голосования через ДЭГ в Пскове, заметили, что у нас прибавка по количеству проголосовавших. Рассчитываем, что в Псковской области дистанционное электронное голосование поможет всем тем, кто уезжает в отпуск за пределы Псковской области, уезжает к родственникам в пределах области, студенты тоже уезжают учиться. Это дает возможность проголосовать из любой точки нашей страны в течение трех дней, с 8 по 10 сентября круглосуточно. Если даже находитесь в разных часовых поясах, уезжаете на Сахалин, когда у нас ночь, а на Сахалине день, вы можете проголосовать оттуда на выборах, причем всех уровней: на губернаторской и муниципальных кампаниях, и довыборы, которые должны проходить в двух районах: Кунье и Пушкинских Горах. Здесь все кампании будут проходить с дистанционным голосованием».

В ходе избирательной прошлогодней кампании часть оппозиционных партий высказывали скептические оценки в отношении дистанционного электронного голосования.

ЛДПР и в этом году не рекомендует своим избирателям использовать онлайн-голосование, рассказал депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Он добавил, что самый безопасный способ волеизъявления осуществляется традиционным путем и, по возможности, в последний день голосования.

«К ДЭГ я отношусь негативно и с большими сомнениями. Можно привести в пример выборы прошлого года в городскую Думу, где результаты по ДЭГ сильно отличались от тех результатов, которые нам дали избирательные участки, куда люди приходили голосовать традиционно. В первую очередь, будем призывать наших избирателей и граждан приходить голосовать на избирательный участок, по возможности делать это именно 10 сентября, в последний день голосования. Мы считаем, что максимально обезопасим интересы наших избирателей и, соответственно, наш результат. ДЭГ не рекомендуем использовать. Но если уже у гражданина нет никакой возможности подойти на избирательный участок даже в течение этих трех дней: 8, 9, 10 числа, то тогда, конечно, можно будет использовать и ДЭГ, но в крайнем случае».

Такой же позиции придерживаются и коммунисты, отметил первый секретарь обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко.

«У нас позиция однозначная. Она уже была озвучена не один раз. Выборы назначены на 10 сентября. Это решение Псковского областного Собрания депутатов: выборы губернатора и в органы местного самоуправления назначены на 10 сентября. Но Избирательная комиссия считает себя выше, чем областное Собрание. Она сделала трехдневное голосование: 8, 9 и 10 сентября. Потом они приняли решение с согласия Центральной избирательной комиссии - дистанционное электронное голосование. Мы против трехдневного голосования, против дистанционного электронного голосования. Призываем всех избирателей прийти 10 сентября и проголосовать лично».

Из-за того, что результаты ДЭГ не могут быть прозрачными, к этой системе нет доверия, объясняет лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. По его словам, традиционный способ голосования позволяет сопоставить явку и количество бюллетеней, а онлайн-голосование проконтролировать невозможно.

«Неоднократно говорил, что являюсь категорическим противником ДЭГ. Не понимаю, как работает эта система. Более того, не понимаю, как могу проконтролировать те голоса, которые поданы в ходе голосования за того или иного кандидата. Если мы с вами голосуем при помощи КОИБов, то все равно потом есть возможность посмотреть и пересчитать бюллетени. Самое правильное голосование, на мой взгляд - это голосование традиционным способом, когда на участке сидят представители различных партий, которые имеют возможность наблюдать за количеством людей, которые пришли и проголосовали. Потом сопоставить количество людей с теми бюллетенями, которые оказались в урне, и сделать уже соответствующие выводы по явке избирателей. Сейчас вы говорите про ДЭГ. А я не знаю, как узнать, сколько человек проголосовало, тем более за кого голосовали. Когда мы конкретно видим бюллетени, то видим и галочку. Даже когда мы какие-то выборы выигрывали, какие-то проигрывали. И когда мы проигрывали, то всегда признавали их. Когда пересчитывали все эти бюллетени, видели, что тот или иной кандидат оказался более опытным, грамотным, эффективным. Компания, может, лучше была, люди ему верили, за него больше бумажек с галочками. Мы сопоставляли с журналом, сколько народа пришло, и мы не можем не признать эти выборы. А что касается дистанционного электронного голосования - давайте еще пультом от телевизора голосовать будем, а потом, может быть, интуитивно. Я не верю в то, что не могу проконтролировать».

Но не все оппозиционеры разделяют скепсис коммунистов, либерал-демократов и эсэров. Так, по мнению председателя областного отделения «Партии роста» Игоря Романова, нужно привлекать электорат на онлайн-голосование, потому что это поможет повысить не только явку людей, которые ценят свое время, но и шансы кандидата достичь высоких результатов.

«Могу сказать, как на всех эфирах и везде говорю о том, что я только за то, чтобы дистанционно электронное голосование было как возможность альтернативного голосования. Есть те, кто протестует против этого. Это в основном партии-мамонты, которые уже скоро, возможно, вымрут. Они пока идут пешком до избирательного участка, мы как прогрессивная "Партия роста" и наш нынешний союз с "Новыми людьми" - мы как раз идем в этом направлении, когда молодежь и предприниматели ценят свое время. На сегодняшний день эта возможность есть по всей области для голосования за любого кандидата. И это никаким образом не будет мешать огородным делам или тем, кто куда-то едет по стране. Уже нет возможности сказать: "Ой, я не смог"».

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» будет привлекать избирателей старшего поколения к онлайн-голосованию, рассказал руководитель регионального отделения партии, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. На его взгляд, это положительно скажется на уровне явки избирателей на выборы.

«Мы, естественно, будем принимать меры, чтобы как можно больше людей старшего поколения проголосовали дистанционно. Это облегчит им доступ к порядку голосования и, я думаю, в определенной мере повысит явку избирателей. Тем более, это создает определенные удобства. Можно, находясь даже не на территории муниципального образования, принять участие в голосовании».

«Новые люди» будут агитировать свой электорат, в частности, молодежь, голосовать онлайн, утверждает председатель регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. По его словам, студенты осенью уезжают на учебу, поэтому ДЭГ дает им возможность волеизъявления.

«ДЭГ - ваше право голосовать электронно. Вы также можете голосовать по старинке - через бюллетень. Мы как прогрессивная партия, партия здравого смысла будем агитировать свой электорат, свою молодежь голосовать с помощью электронного голосования. Для нас самые важные выборы в этом году - выборы в муниципалитетах. Они пройдут осенью. Осенью уже вся молодежь в студенческих компаниях на лекциях, на парах, и в район они вряд ли поедут, чтобы опустить бюллетень. С помощью ДЭГ они смогут проголосовать и поддержать нас. Молодежь будем агитировать голосовать через ДЭГ».

По словам председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексея Севастьянова, «Единая Россия» будет рекомендовать избирателям использование ДЭГ, но не настаивать на этом. Он отметил, что в последнее время граждане все больше интересуются политикой, а появление удобного способа волеизъявления может повысить их избирательную активность.

«Я думаю, что рекомендовать будем. Не хотел бы, чтобы это преподнесли насильно. Мы живем в мире современных технологий. Людям все быстро и удобно. Безразличных людей сегодня становится меньше, по крайней мере, это показывают опросы, что за политикой следят, ее обсуждают сегодня более половины нашего населения. Думаю, что однозначно повысит (явку - ред.), а с годами, я уверен, это войдет в норму».

Наталья Горбачева, председатель Общественной палаты Псковской области настроена в отношении дистанционного электронного голосования оптимистично.

«Это большая честь для нашей области, что нам доверено проводить дистанционное электронное голосование на территории всей области. Это большая заслуга всей команды, которая работала по выборам в прошлом году, хотя это был только город Псков. Команда показала, что все возможно, показала хорошие проценты. Все время говорю о себе, хотя не очень люблю это делать, но все надо испытывать самому. Когда тоже прошла электронное голосование, я боялась только одного, чтобы не подвела связь. Для этого созданы все условия на участках. На каждом участке будет находиться ноутбук. Если ты никогда не участвовал, тебе объяснят. Когда получить какую-то выплату на Госуслугах, у нас ведь все всё находят. В данном случае я настроена оптимистично».

Система ДЭГ удобна для избирателей. В осенний период многие отправляются в отпуск или на дачу, студенты уезжают учиться в другие города, а электронное голосование позволяет поучаствовать в выборах каждому, в том числе – голосовать из-за пределов региона. Также оно упрощает процедуру волеизъявления людям с ограниченными возможностями.

Если в прошлом году система ДЭГ вызывала недоверие у некоторых оппозиционеров, то в этом году все больше участников избирательного процесса готовы агитировать своих сторонников голосовать дистанционно. И это не удивительно, ведь именно онлайн-голосование помогло достичь хороших результатов некоторым оппозиционным партиям на прошлой избирательной кампании. К тому же, для обеспечения прозрачности онлайн-голосования существует соответствующая форма наблюдения за процессом.

Вместе с тем нужно понимать, что электронное голосование — это право, а не обязанность. Если нет желания или возможности проголосовать через ДЭГ, то всегда можно выразить свое волеизъявление с помощью традиционного бумажного бюллетеня. В конце концов, дистанционное голосование при всем его удобстве не дает возможности купить традиционный пирожок в буфете на избирательном участке.

Анастасия Сливинская

Теги: #Псковская область #выборы губернатора #выборы #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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