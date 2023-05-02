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Политика

Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM»

03.05.2023 15:41|ПсковКомментариев: 0

Использование технологии дистанционного электронного голосования на выборах стало темой программы «Армрестлинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 мая. 

На дебатах встретились председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания  Андрей Маковский, выступающий за использование ДЭГ, и первый секретарь Псковского райкома КПРФ, депутат Псковского районного Собрания Михаил Вяткин, занимающий позицию против этого новшества. Провел эфир политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. 

 

Напомним, инициатором такой «схватки» в прямом эфире стал Андрей Маковский: ранее в рамках круглого стола на тему конкурентности губернаторских выборов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) он бросил вызов коммунистам и пригласил их на дебаты. 

«Мы выступаем за ДЭГ, поскольку это большой плюс и с точки зрения удобства, и сточки зрения демократии. От представителей КПРФ неоднократно было слышно, что ДЭГ — это скорее минус и больше регресс демократии, чем ее развитие, поэтому я посчитал, что это будет интересно. Я очень рад, что они осмелились, приняли вызов и подготовили достойного оппонента», - начал свое выступление Андрей Маковский. 

Основной аргумент представителя партии «Новые люди» —  удобство использования ДЭГ. По его наблюдениям, сегодня на выборах голосуют в основном граждане старше 45 лет, а молодые люди не ходят на выборы, поскольку это не входит в их «узкую зону комфорта». Таким образом, по мнению Андрея Маковского, ДЭГ — единственный способ повысить сегодня явку на выборах.  

«Я хочу отметить, что сейчас у граждан сузилась зона комфорта — до своего пространства и, можно сказать, до своего телефона. И когда мы в прошлом году обсуждали явку, а она была катастрофически низкая, все мои коллеги, в том числе из КПРФ, говорили, что явку засушили, что она падает. Так вот, ДЭГ — это единственная возможность увеличить явку на выборах», - заявил Андрей Маковский. 

Помимо этого, он отметил, что ДЭГ используют во многих странах, в частности, в Бразилии, ОАЭ, некоторых штатах Америки. 

Главным аргументом оппонента — Михаила Вяткина — стал вопрос о соблюдении принципа тайного голосования и о механизме наблюдения за ДЭГ. Он отметил, что код программы, через которую проводят ДЭГ, неизвестен, ровно как неизвестны и ее разработчики. 

«Основная претензия к ДЭГ — непонятная процедура самого голосования, непонятная процедура шифрования данных при передаче бюллетеня от избирателя к серверу, где он хранится, и очень плохо регламентированная процедура наблюдения», - сказал Михаил Вяткин и подчеркнул, что доверия к этой системе нет ввиду ее закрытости.  

Он пояснил, что система, с одной стороны, должна идентифицировать избирателя для уверенности в том, что свой голос на выборах отдает тот, кто имеет право это сделать, с другой стороны, принимая заполненный бюллетень, система должна «забыть» проголосовавшего, чтобы голосование было тайным. Как на сегодняшний день реализуется этот механизм с технической точки зрения, непонятно, подчеркнул Михаил Вяткин. Также он обратился к постановлению Центральной избирательной комиссии от 8 июня 2022 года №86/716-8 «О порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем». Коммунист подчеркнул, что хоть в документе и прописано наблюдение за ДЭГ, на деле не понятно, как это может осуществляться.

Также гости студии обсудили безопасность ДЭГ с точки зрения его защищенности системой блокчейн. Михаил Вяткин отметил, что система пришла в оборот из сферы криптовалюты, и привел в пример случаи хищения биткоинов для иллюстрации несовершенности системы, а также заметил, что система для должного функционирования должна быть децентрализована, однако на сегодняшний день в России, по его наблюдениям, этот принцип не соблюдается. 

Андрей Маковский в свою очередь заметил, что надежность системы, с его точки зрения, можно измерить по количеству жалоб на проведение ДЭГ, каких на сегодняшний день немного. Помимо этого, он подчеркнул, что ДЭГ — это право, а не обязанность. И те избиратели, которые не доверяют этой системе, могут посетить избирательный участок лично или воспользоваться услугой голосования на дому. 

Напомним, дистанционное электронное голосование в Псковской области будут использовать на выборах в сентябре 2023 года, в частности, в рамках выборов губернатора. 

Добавим, программа «Армрестлинг» - столкновение мнений в прямом эфире. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.

Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #КПРФ #политика #выборы #новые люди #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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