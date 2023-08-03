Политика

Маркеры сотрудника избиркома назвали псковичам в преддверии поквартирного обхода

Избирательная комиссия Псковской области проведет поквартирный обход избирателей с целью информирования о выборах. Поквартирный (подомовой) обход и персональное информирование псковичей будут проводить члены участковых избирательных комиссий (УИК) города Пскова в период с 7 августа по 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Жителям расскажут о предстоящих выборах, о дате и времени голосования, о возможности проголосовать на дому или подать заявление на дистанционное электронное голосование. Помимо этого, среди целей обхода — актуализация списков избирателей.

Члены УИК будут посещать каждый жилой дом и квартиру в городе только с 7 августа по 20 августа - первая волна информирования и с 25 августа по 6 сентября - вторая волна информирования. При себе они будут иметь:

нагрудный бейдж и удостоверение с печатью Территориальной избирательной комиссии города Пскова,

пакет синего цвета с надписью «Избирательная комиссия Псковской области»,

информационные материалы ДЭГ.

Также каждый член УИК обязан иметь при себе паспорт.

«Вы имеете полное право попросить показать удостоверение личности и сравнить с данными на нагрудном удостоверении члена УИК», - подчеркнули в полиции.

В случае сомнений по части того, что в дом пришел член избиркома, избиратель может позвонить в Территориальную избирательную комиссию города Пскова (8112) 660-670 либо участковому и подтвердить личность члена участковой избирательной комиссии.