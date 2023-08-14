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Политика

Трехдневное голосование удобно для большинства респондентов ПЛН - опрос

14.08.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

Трехдневное голосование удобно для большинства респондентов Псковской Ленты Новостей. Это следует из опроса, в котором приняли участие 716 человек. 

38,97% участников опроса отметили, что благодаря проведению голосования в три дня им будет проще спланировать посещение участка не в ущерб своим делам. При этом 29,19% голосующих рассказали, что всегда принимали участие в выборах, поэтому они бы пришли на избирательный участок вне зависимости от продолжительности голосования. Напротив, не хотят на выборы 3,07% проголосовавших. 

А вот 23.46% респондентов категорически не поддерживают трехдневное голосование, поскольку, по их мнению, на таких выборах сложно организовать контроль. В то, что голосование в три дня увеличит явку на выборах, верят 5,31% участников опроса. 

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Ощутили ли вы на себе рост цен?»

Теги: #опрос ПЛН #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Ощутили ли вы на себе рост цен?
В опросе приняло участие 21 человек
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