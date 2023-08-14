Псковская яблочница: Мы обжалуем снятие списков с выборов и продолжаем борьбу 

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» на предстоящих муниципальных выборах ставит задачу сохранить свое представительство в районах и по возможности зайти в другие муниципалитеты. Об этом заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова заявила в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Отвечая на вопрос ведущего об отношении «Яблока» к тому, что списки партии по решению суда сняли с выборов уже в Новоржевском, Опочецком и в Печорском районах, Яна Иванова назвала происходящее политической атакой и заметила, что решения судов еще не вступили в силу и будут обжалованы.
«Наша избирательная кампания продолжается, мы продолжаем борьбу», - заключила Яна Иванова.