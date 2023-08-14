Политика

Псковская яблочница: Мы обжалуем снятие списков с выборов и продолжаем борьбу

Отвечая на вопрос ведущего об отношении «Яблока» к тому, что списки партии по решению суда сняли с выборов уже в Новоржевском, Опочецком и в Печорском районах, Яна Иванова назвала происходящее политической атакой и заметила, что решения судов еще не вступили в силу и будут обжалованы.

«Наша партия в этом году — четвертая по количеству кандидатов. У нас выдвинуто 55 кандидатов. Да, мы столкнулись с проблемами (списки сняли уже в нескольких районах - ред.), тем не менее программа минимум — сохранить представительство в районах, где мы уже присутствуем, максимум — получить присутствие в районах, где нас сейчас нет — в двух районах проходят довыборы, и мы в них тоже участвуем», - сказала Яна Иванова.

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» на предстоящих муниципальных выборах ставит задачу сохранить свое представительство в районах и по возможности зайти в другие муниципалитеты. Об этом заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова заявила в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В опросе приняло участие 157 человек

В опросе приняло участие 157 человек

Мои доходы позволяют не обращать внимание на ценники

Цены всегда росли, резких скачков не заметил

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Внутри страны ни в чем себе не отказываю, но поездки за рубеж позволить себе сложно

Цены на еду приемлемые, а вот на электронику теперь приходится копить

Еще как ощутил! Даже продукты покупаю теперь только самые необходимые

Ощутили ли вы на себе рост цен?

Псковская яблочница: Мы обжалуем снятие списков с выборов и продолжаем борьбу

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