Политика

Сотрудникам полиции в Пскове рассказали о преимуществах ДЭГ

Встреча сотрудников полиции с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым прошла в УМВД России по Псковской области 17 августа, сообщает облизбирком в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Руководитель облизбиркома рассказал о механизме работы и преимуществах дистанционного электронного голосования. Были рассмотрены этапы от регистрации на Госуслугах до подведения итогов голосования. Кроме того, полицейским была продемонстрирована статистика и опыт проведения ДЭГ в 2022 году в городе Пскове.

«Это удобно — проголосовать в любом месте и в любое время суток в течение нескольких дней. Кто попробовал — захотят снова использовать такую возможность, а кто ещё не участвовал в таком инновационном способе голосования, тем обязательно надо его испытать. Хотя традиционное голосование путем опускания бюллетеня в урну или приемник комплекса обработки избирательных бюллетеней, конечно же, тоже сохранится», — в завершение встречи добавил Игорь Сопов.

Напомним, 10 сентября 2023 года в Псковской области пройдут выборы губернатора. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.