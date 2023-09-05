Политика

Свыше 50 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ

52 120 заявлений подали жители Псковской области для голосования на предстоящих выборах с использованием дистанционного электронного голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

«Онлайн-голосование пройдет с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября 2023 года по московскому времени на портале vybory.gov.ru», - отметили в облизбиркоме.

Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.