Политика

Главы районов Псковской области голосуют через ДЭГ на губернаторских выборах

Главы районов Псковской области пользуются онлайн-голосованием на выборах губернатора региона, о чем сообщают в своих социальных сетях.

Так, глава Пушкиногорского района Оксана Филипова отметила, что 52 120 заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании, из них 934 избирателя из Пушкиногорского района.

Фото: Елена Филипова / «ВКонтакте»

«Сегодня, 8 сентября, начались выборы губернатора Псковской области и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района по округу №1, которые завершатся в 20:00 10 сентября! В этом году жители нашей области имеют возможность проголосовать дистанционно: 52 120 заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании. Из них 934 избирателя нашего района! Если ранее вы подали заявление на дистанционное электронное голосование, то можете проголосовать с телефона или компьютера. Дистанционно голосовать можно даже ночью, но до 20:00 10 сентября У меня электронное голосование не вызвало никаких затруднений!» – рассказала Елена Филипова.

А глава Куньинского района Олег Лебедев подчеркнул, что все работает без перебоев.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Дорогие друзья, буквально несколько минут назад я принял участие в выборах губернатора Псковской области через электронное дистанционное голосование. Всё работает. Проблем нет. Понятно, доступно и очень удобно. Призываю всех, кто подавал заявку на ДЭГ, воспользоваться своим правом и проголосовать с помощью цифровых устройств, а остальных – прийти на избирательные участки и проголосовать привычным способом», – поделился Олег Лебедев.

Также воспользовался онлайн-голосованием и глава Новосокольнического района Виталий Соловьев.

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

«Сегодня наступил первый день трёхдневного голосования по выборам губернатора Псковской области. 8, 9 и 10 сентября нам предоставляется возможность исполнить гражданский долг и проголосовать за достойного кандидата. Хочу отметить, что если вы подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании, то можете изъявить свою волю круглосуточно с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября 2023 года на сайте ДЭГ. Я уже отдал свой голос. В этом году впервые воспользовался системой дистанционного голосования, это очень удобно и современно», – подчеркнул Виталий Соловьев.

Кроме того, глава Порховского района Юрий Семенов воспользовался онлайн-голосованием и призвал горожан проявить политическую активность и сделать свой выбор.

Фото: Юрий Семенов / Telegram

«Началось трехдневное голосование по выбору губернатора Псковской области. Воспользовался современными технологиями и, не выходя из кабинета, я сделал свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования. Возможность принять участие в голосовании на портале ДЭГ будет доступно круглосуточно во все дни его проведения. Прошу проявить свою сознательность, политическую активность, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», – рассказал Юрий Семенов.