Олег Брячак: Ставим пять баллов организаторам выборов

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Псковском областном Собрании Олег Брячак высоко оценил организацию прошедших выборов в регионе. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Хочется сказать, что от выборов к выборам сам избирательный процесс становить все более прозрачным и понятным. Скажем, чистым. Если вспомним те баталии, которые проходили в 2016 году и ранее, то разница более чем ощутима. Приятно наблюдать, как конкурировали между собой политические партии. Держались корректно, не было скандалов, оскорблений, не было намеков на черные технологии, подпольные газеты. Я благодарю за такую высокую организацию выборного процесса руководство регионального избиркома, всех, кто принимал участие в организации выборов», - сказал он.
Олег Брячак отметил, что сам присутствовал на некоторых избирательных участках. «Ставим пять баллов организаторов выборов», - подчеркнул депутат и поздравил Михаила Ведерникова с «чистой и красивой победой» на выборах губернатора Псковской области.