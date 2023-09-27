Политика

Антон Минаков: Выборы нужно проводить в марте и одним днем

Выборы нужно проводить в марте и одним днем. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Давайте задумаемся и сравним выборы 2018 и 2023 года. Что изменилось в плане избирательного процесса? Один день голосования заменили на три дня, ввели электронное голосование. Улучшения, которые призваны увеличить явку, явку сушат. Явка меньше, чем в 2018 году на 1,5%», - сказал он и обратил внимание депутатов на идею покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который настаивал на том, чтобы выборы проходили не в сентябре, когда студенты только приступают к учебе, а дачники еще не возвращаются в город, а в марте и одним днем. «И чтобы этот день был будний. Это простое решение увеличит явку в разы», - подчеркнул депутат.

Кроме того, Антон Минаков поздравил губернатора Михаила Ведерникова с «чистой и достойной» победой на выборах. Также он поблагодарил избирателей, которые поддержали на выборах ЛДПР - более 7 тысяч человек.