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Политика

Псковские политики подвели итоги электорального сезона-2023 в эфире «ПЛН FM»

15.09.2023 17:42|ПсковКомментариев: 0

Электоральный сезон-2023 подошел к концу, в Псковской области переизбрали на второй срок губернатора и главу Псковского района, а также определили состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в восьми будущих муниципальных округах. Кроме того, в двух районах прошли дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.

Итоги прошедших выборов в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) подвели представители региональных отделений партий. Участники обсуждения высказали свое мнение по поводу итогов прошедшего электорального цикла и причин, которые на них повлияли, рассказали, где предстоит провести работу над ошибками и поделились дальнейшими планами.

 

Для партии «Единая Россия» в Псковской области избирательная кампания-2023 прошла отлично, результаты достойные, считает член регионального политсовета партии «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков.

«Кампания прошла честно, открыто, легитимно. Скандальных историй не было, жалоб особых не поступало. Что касается результатов, безусловно, когда губернатор набирает более 86%, это говорит о том, что предыдущий срок отработан очень правильно, очень позитивно, что люди видят изменения в регионе, видят работу губернатора», - сказал Александр Братчиков.

В муниципалитетах результаты партии «Единая Россия» также достойные, продолжил он: во всех муниципалитетах партия набрала большинство — и в одномандатных округах, и по единому списку.

«Когда оппозиционные партии жалуются, что для участия в губернаторской кампании им не пройти муниципальный фильтр, пожалуйста — муниципальные выборы, это то, с чего надо начинать любой партии. Кто максимально эффективно отработает и наберет муниципальных депутатов, пройдет муниципальный фильтр без проблем», - подчеркнул Александр Братчиков.

КПРФ выполнила поставленную партией власти задачу по набору депутатов в районах, заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. В целом коммунисты, по его оценке, выполнили свою программу-минимум.

«Вчера на бюро обкома КПРФ мы рассмотрели предварительные итоги выборов, признали работу отделений и избирательного штаба удовлетворительной, так как в основном мы выполнили программу-минимум, то есть сохранили лидерство КПРФ как лидирующей оппозиционной партии в области, ну и в муниципалитетах, где проводили выборы, мы прибавили, на одного депутата у нас стало больше в этих районах. От общего количества депутатов, где разыгрывались места, у нас более 12%. Мы знаем, что муниципальный фильтр — 7%, так что мы в этих районах уже набрали необходимое количество депутатов, даже с запасом», - сказал Петр Алексеенко.

Он добавил, что наблюдатели от КПРФ отработали на участках также удовлетворительно, существенных нарушений не было, и итоги выборов КПРФ признает.

Вопреки некоторым прогнозам политологов и социологов, ЛДПР не смогла обойти КПРФ по итогам выборов. По мнению координатора регионального отделения ЛДПР Антона Минакова, это обосновывается несколькими факторами.

«В первую очередь, это, действительно, очень высокий рейтинг Михаила Юрьевича (Ведерникова, кандидата от "Единой России" - ред.), он один из самых высоких по стране», - отметил Антон Минаков.

Вторая причина, продолжил он, - низкая явка.

«Явка в районе 35%, несмотря на ДЭГ и голосование в три дня. Все равно явка будет примерно одна, почему? Потому что основной костяк явки — бюджетники, некоторых из них, на мой взгляд, даже заставляют голосовать», - заметил Антон Минаков и обратил внимание, что с введением ДЭГ на избирательных участках стали фиксировать значительно меньше нарушений.

«Безусловно, второе место у КПРФ. Мы смотрели результаты, на мой взгляд, место заслужено. Все-таки Псковская область — достаточно малочисленный регион, и преимущественно у нас население пенсионного возраста. Я считаю, что КПРФ и предвыборную агитацию проводили, наверное, ярко, но основное, что у КПРФ остался их, скажем так, костяк, ядерный электорат», - предположил координатор регионального отделения ЛДПР.

В совокупности все эти факторы, по его мнению, и вывели ЛДПР на третье место.

«Вернее, мы там и были. Единственное, что могу отметить из положительного, мы кратно сократили разрыв. Если в 2018 году разрыв между нами (с КПРФ — ред.) был порядка 8%, то сейчас чуть больше 2%», - отметил Антон Минаков и добавил, что работа продолжается и на следующих выборах ЛДПР еще рассчитывает занять лидирующие позиции.

Председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, который принимал участие в выборах губернатора Псковской области уже во второй раз, в этот раз добился примерно того же результата, что, по его мнению, неплохой стабильный итог.

«Для меня, второй раз участвующего в губернаторской кампании, процент тот же. Это стабильность. В этот раз чуть меньше из-за того, что и количество избирателей в регионе уменьшилось с 2018 года: пандемия унесла многие жизни людей, и переезды из региона из-за отсутствия работы, это все сказывается в большей степени на проценте», - сказал Игорь Романов.

По итогам же муниципальных кампаний Игорь Романов особенно доволен результатом «Партии роста» в Печорском районе, где партия теперь получила представительство. Депутатом там станет следующий по списку — руководитель аппарата регионального отделения партии Иван Сверчков.

Политический союзник «Партии роста» - партия «Новые люди» - на выборах-2023 имеет и победы, и поражения, отметил председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Кампания была интересная, конкурентная. Здесь для нас были и победы, и поражения. Мы хорошо себя показали в Невельском районе, я очень рад, что там будет представитель от "Новых людей" — Любовь Ефименко, у нее уже есть программа, она связана со здравоохранением, с проблемами рожениц», - рассказал Андрей Маковский.

Одно из поражений «Новые люди» потерпели в Печорском районе, не получив там депутатский мандат. Тем не менее Андрей Маковский рад за союзника - «Партию роста», которая в этом году получит представительство в районе. «Мы политические союзники, так что не жалко. У нас есть общие цели, общее видение картины по бизнесу», - отметил председатель регионального отделения партии «Новые люди».

«Самое обидное поражение — в Опочке. Было вложено много сил, там проблема со свинофермами, с мусором, мы ее поднимали, и сейчас не отпустим. Там буквально не хватило 30 голосов, но выборах такое, к сожалению, бывает, и второй год подряд нам не хватает в одном из районов 30 голосов», - заметил Андрей Маковский.

Списки партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Псковской области. Региональное отделение обжалуют эти решения в суде и продолжает работу, заявил член бюро псковского «Яблока» и муниципальный депутат Николай Кузьмин.

«Мы не участвовали в губернаторской кампании, а в муниципалитетах везде выставились. К сожалению, наши списки были везде сняты. Это похоже на игру, когда ты играешь в шахматы, а к тебе подходят боксеры и говорят, что играть мы будем по-новому и по их правилам. Конечно, когда против шахматистов ставят боксеров, тяжело выигрывать», - сказал Николай Кузьмин.

Он отметил, что избирательное законодательство постоянно меняется, и «Яблоко» будет обжаловать снятие списков своих кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области.

«Мы единственная независимая партия, от региональных властей в первую очередь, и ключевая оппозиционная партия. Поэтому, к сожалению, нас снимают, но мы продолжаем работать», - заключил Николай Кузьмин.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) на своих площадках традиционно дают возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. С видеозаписями круглых столов, которые вышли в рамках избирательной кампании-2023, можно ознакомиться по ссылкам ниже. 

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Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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