Псковские политики подвели итоги электорального сезона-2023 в эфире «ПЛН FM»

Электоральный сезон-2023 подошел к концу, в Псковской области переизбрали на второй срок губернатора и главу Псковского района, а также определили состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в восьми будущих муниципальных округах. Кроме того, в двух районах прошли дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.
Итоги прошедших выборов в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) подвели представители региональных отделений партий. Участники обсуждения высказали свое мнение по поводу итогов прошедшего электорального цикла и причин, которые на них повлияли, рассказали, где предстоит провести работу над ошибками и поделились дальнейшими планами.
Для партии «Единая Россия» в Псковской области избирательная кампания-2023 прошла отлично, результаты достойные, считает член регионального политсовета партии «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков.
В муниципалитетах результаты партии «Единая Россия» также достойные, продолжил он: во всех муниципалитетах партия набрала большинство — и в одномандатных округах, и по единому списку.
КПРФ выполнила поставленную партией власти задачу по набору депутатов в районах, заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. В целом коммунисты, по его оценке, выполнили свою программу-минимум.
Он добавил, что наблюдатели от КПРФ отработали на участках также удовлетворительно, существенных нарушений не было, и итоги выборов КПРФ признает.
Вопреки некоторым прогнозам политологов и социологов, ЛДПР не смогла обойти КПРФ по итогам выборов. По мнению координатора регионального отделения ЛДПР Антона Минакова, это обосновывается несколькими факторами.
Вторая причина, продолжил он, - низкая явка.
«Явка в районе 35%, несмотря на ДЭГ и голосование в три дня. Все равно явка будет примерно одна, почему? Потому что основной костяк явки — бюджетники, некоторых из них, на мой взгляд, даже заставляют голосовать», - заметил Антон Минаков и обратил внимание, что с введением ДЭГ на избирательных участках стали фиксировать значительно меньше нарушений.
В совокупности все эти факторы, по его мнению, и вывели ЛДПР на третье место.
«Вернее, мы там и были. Единственное, что могу отметить из положительного, мы кратно сократили разрыв. Если в 2018 году разрыв между нами (с КПРФ — ред.) был порядка 8%, то сейчас чуть больше 2%», - отметил Антон Минаков и добавил, что работа продолжается и на следующих выборах ЛДПР еще рассчитывает занять лидирующие позиции.
Председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, который принимал участие в выборах губернатора Псковской области уже во второй раз, в этот раз добился примерно того же результата, что, по его мнению, неплохой стабильный итог.
По итогам же муниципальных кампаний Игорь Романов особенно доволен результатом «Партии роста» в Печорском районе, где партия теперь получила представительство. Депутатом там станет следующий по списку — руководитель аппарата регионального отделения партии Иван Сверчков.
Политический союзник «Партии роста» - партия «Новые люди» - на выборах-2023 имеет и победы, и поражения, отметил председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.
Одно из поражений «Новые люди» потерпели в Печорском районе, не получив там депутатский мандат. Тем не менее Андрей Маковский рад за союзника - «Партию роста», которая в этом году получит представительство в районе. «Мы политические союзники, так что не жалко. У нас есть общие цели, общее видение картины по бизнесу», - отметил председатель регионального отделения партии «Новые люди».
Списки партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Псковской области. Региональное отделение обжалуют эти решения в суде и продолжает работу, заявил член бюро псковского «Яблока» и муниципальный депутат Николай Кузьмин.
Он отметил, что избирательное законодательство постоянно меняется, и «Яблоко» будет обжаловать снятие списков своих кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области.
«Мы единственная независимая партия, от региональных властей в первую очередь, и ключевая оппозиционная партия. Поэтому, к сожалению, нас снимают, но мы продолжаем работать», - заключил Николай Кузьмин.
Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) на своих площадках традиционно дают возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. С видеозаписями круглых столов, которые вышли в рамках избирательной кампании-2023, можно ознакомиться по ссылкам ниже.