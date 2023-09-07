Политика

Борис Елкин проголосовал с помощью ДЭГ по пути на обед

Глава города Пскова Борис Елкин принял участие в выборах губернатора Псковской области сегодня, 8 сентября. Он проголосовал с помощью ДЭГ.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Уже традиционно принимаю участие в выборах дистанционно. Не надо отвлекаться от рабочих дел. Можно проголосовать, например, в парке, по пути на обед. Цифровые технологии – это часть нашей жизни. Почти у каждого есть смартфон, на работе – компьютер, все мы пользуемся мессенджерами, социальными сетями и многие услуги получаем через интернет. ДЭГ позволяет так же легко отдать свой голос за выбранного кандидата», - написал глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

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Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.