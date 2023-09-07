Политика

Алексей Севастьянов: Участие в выборах определяет завтрашний день

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов уверен, что явка избирателей на трёхдневных выборах будет высокой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я сегодня появился на своём избирательном участке около десяти часов утра, и было приятно видеть, что люди уже стояли и ждали. Сегодня есть различные формы голосования – кому-то удобнее в приложении проголосовать, а кто-то, как я, любит по старинке прийти на избирательный участок, посмотреть, как мои односельчане участвуют в жизни нашего региона», - рассказал Алексей Севастьянов на избирательном участке в Изборске, проголосовав за кандидатов в губернаторы и в депутаты Собрания Печорского муниципального округа.

Участие в выборах, по мнению депутата, определяет завтрашний день. «Отремонтированные дороги, новые школы и детские сады – за это всё мы сегодня голосуем, за наше завтра, а не за какое-то необозримое будущее», - отметил важность губернаторских выборов Алексей Севастьянов.