Псковичи голосуют активнее великолучан на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00 8 сентября в Великих Луках составила 4,83%, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Псков, УИК № 60
В областном центре показатель явки составил 5,94%.
Явка по всей области приближается к 7% без учёта ДЭГ.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.
Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.