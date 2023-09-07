Политика

Явка на выборах губернатора Псковской области 8 сентября составила 10,6%

Первый день голосования на избирательных участках завершился, явка на выборах губернатора Псковской области 8 сентября составила 10,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Явка по выборам губернатора Псковской области на конец дня составила 10,6%, проголосовало 48 000 избирателей. Через дистанционное электронное голосование проголосовали 71% избирателей от числа зарегистрированных пользователей.

«В помещениях для голосования избирательные бюллетени из стационарных ящиков перемещены в сейф-пакеты. В Пскове бюллетени остались в Комплексах обработки избирательных бюллетеней», - рассказали в Избирательной комиссии.