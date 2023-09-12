Александр Котов: Избирательная кампания в Псковской области была абсолютно легитимной

Абсолютно легитимными назвал выборы губернатора Псковской области в 2023 году председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Конкурентность была, если оценивать количество кандидатов, которые были зарегистрированы», - отметил он и добавил, что на начальном этапе прогнозировался высокий результат у кандидата от партии «Единая Россия».
Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.