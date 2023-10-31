Политика

Александр Волков вступил в должность главы Струго-Красненского муниципального округа

Александр Волков вступил в должность главы Струго-Красненского муниципального округа. В торжественной церемонии принесения присяги приняли участие спикер областного Собрания Александр Котов и первый вице-губернатор Денис Салий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов назвал Александра Волкова старейшиной среди глав муниципальных образований, отметил его большой трудовой стаж и жизненный опыт – в том числе 20 лет на посту главы района.

«Нисколько не сомневаюсь, что ваша работа на этом посту будет успешной, чёткой и самое главное плодотворной. Вы были одним из инициаторов создания муниципальных округов. Очень надеюсь, что, будучи первопроходцами, саму идею создания муниципальных округов вы укрепите на практике и докажете, что она наиболее эффективна», – отметил спикер.

Кандидатуру Александра Волкова 1 ноября на сессии окружного Собрания тайным голосованием поддержали 13 из 14 депутатов.