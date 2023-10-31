Политика

Александр Волков возглавил Струго-Красненский муниципальный округ

Решением депутатов окружного Собрания Александр Волков избран главой Струго-Красненского муниципального округа. В сессии принял участие спикер областного парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Председатель окружного Собрания Николай Бурый назвал заседание судьбоносным. В конкурсе на замещение главы муниципального округа приняли участие два кандидата – глава района Александр Волков и начальник юридического отдела администрации муниципалитета Николай Кокин.

13 из 14 присутствующих на сессии депутатов отдали свои голоса за действующего главу Струго-Красненского района Александра Волкова

«Поздравляем вас с избранием на столь высокую должность», - обратился от имени депутатов к избранному главе Николай Бурый, озвучив общее решение. Александр Волков поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Александр Волков впервые был избран главой Струго-Красненского района в 2003 году. Последние всенародные выборы руководителя муниципалитета прошли в 2022 году. После преобразования района в муниципальный округ Александр Волков принял участие в конкурсе на должность главы и по итогам тайного голосования на сессии окружного Собрания одержал в нём победу.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.