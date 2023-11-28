Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба

На выборах президента, которые в России должны состояться в марте 2024 года, ЛДПР будет бороться минимум за второе место. Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он предположил, что партию на выборах президента представит Леонид Слуцкий, однако пока решение не принято. В середине декабря в Москве состоится съезд партии, на котором все региональные отделения представят своих кандидатов. Таким образом, кандидата ЛДПР выберет коллегиально.