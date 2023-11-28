Политика

Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба

На выборах президента, которые в России должны состояться в марте 2024 года, ЛДПР будет бороться минимум за второе место. Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне очевидно, что будет жесточайшая борьба. Лидер партии Леонид Слуцкий поставил задачу занять минимум второе место, в том числе в президентской капании. Он будет делать все, чтобы бороться со всеми оппонентами — от коммунистов до единороссов. Мы не можем сейчас не поддерживать текущею линию правительства. Скажем так, есть задачи перед государством, а пути достижения этих целей каждая политическая сила видит по-своему», - сказал Антон Минаков.

Он предположил, что партию на выборах президента представит Леонид Слуцкий, однако пока решение не принято. В середине декабря в Москве состоится съезд партии, на котором все региональные отделения представят своих кандидатов. Таким образом, кандидата ЛДПР выберет коллегиально.