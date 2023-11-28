Леонид Слуцкий не приехал в Псковскую область из-за плотного графика — Антон Минаков

Визит председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Псковскую область анонсировали на основе данных, которые представляло федеральное руководство партии, тем не менее визит не состоялся из-за плотного графика партийного лидера. Об этом сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Курирующий депутат ЛДПР в Псковской области Сергей Леонов, продолжил гость студии, избран от Смоленской области, и поскольку там также проходили выборы, он тратил все время на родной регион.
«Как депутат, избранный от Смоленской области, он все свое время тратил на поддержку своих коллег в Смоленске. К слову, ЛДПР там заняла второе место», - отметил Антон Минаков.