Политика

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Псковскую область в мае

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Псковскую область во второй половине мая. Об этом сообщил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Не хотел бы спекулировать на датах, поскольку решение пока согласовывается. Около 10 дней назад мы обсуждали с председателем Леонидом Слуцким его приезд в Псков. Возможно, что это произойдёт во второй половине мая. Своё желание приехать в Псковскую область он обозначил твёрдо», – отметил Антон Минаков.

По его приезду уже разработана программа. «Это будет рабочая поездка, пройдут встречи с активом, с гражданами, будет возможность обратиться к нему. Председатель также озвучит основные задачи минимум на грядущую избирательную кампанию: везде занимать второе место. Основная задача - быть первыми», – пояснил координатор реготделения партии.